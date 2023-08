Dreigende blokkade Grand Prix door taxichauffeurs van de baan: "Afspraken acceptabel"

De groep van zo'n 150 boze taxichauffeurs uit Haarlem die gisteren nog dreigde de verkeersstroom richting de Dutch Grand Prix in Zandvoort te blokkeren, trekt dat dreigement in. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Zandvoort. "Tevreden is een groot woord, maar deze oplossing is best acceptabel", zegt woordvoerder Salim Belganaouï.

Volgens de nieuwe afspraken mogen de Haarlemse taxi's op de Zandvoortselaan doorrijden tot de eerste rotonde in het kustdorp zelf. Via de Zeeweg mogen ze door tot de rotonde bij restaurant de Hemelse Pannenkoek.

Daardoor kunnen de chauffeurs in ieder geval ritten uitvoeren in Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal en Overveen. De nieuwe regels gelden alleen voor taxichauffeurs die een ontheffing hebben voor de busbaan in Haarlem. Die ontheffingen staan op kenteken.

F1 bijzaak

"Daar wonen veel oudere mensen", zegt Belganaouï. "Die hebben vaak ziekenhuisafspraken enzovoorts. Die ritten hebben we nu veilig gesteld, net als de ouderen. We zijn allang blij dat we ons eigen werk kunnen blijven rijden."

Het meeste geld lijkt natuurlijk te verdienen aan ritjes naar en van Circuit Zandvoort. "Nee, de Formule 1 was voor ons in dit geval bijzaak. Het was niet de essentie van onze protesten. Maar volgend jaar hopen we wel nog dichter bij het vuur te zitten." De chauffeurs kregen de toezegging dat ze volgend jaar wel via de Zeeweg naar het circuit mogen rijden.

Held van de dag?

De chauffeurs staan in nauw contact met de gemeente, mocht er onverhoopt een calamiteit gebeuren. Belganaouï: "Stel dat de treinen uitvallen of de straten zijn helemaal overvol. Dan staan wij klaar om bij te springen. Dan worden wij de helden van de dag!"

Maar de woordvoerder voegt er wel aan toe: "Of we volgend jaar ook echt naar de ingang van het circuit mogen rijden, hangt ook van onszelf af. Ik hoop dat de chauffeurs zich netjes gedragen en dat we ons van onze beste kant laten zien. Niet alle chauffeurs zullen helemaal tevreden zijn. Maar we hebben niet één, maar drie vingers gekregen. Volgend jaar de laatste twee."

Demonstratie

De taxichauffeurs demonstreerden eerder al in het centrum van Zandvoort. Ze spraken onder meer met burgemeester Moolenburgh en een vertegenwoordiger van de Dutch Grand Prix. De ergste kou leek na dat gesprek uit de lucht. Maar toen er later een bericht kwam dat een Haarlems taxibedrijf wel degelijk doorlaatbewijzen zou hebben gekregen, sloeg de vlam in de pan en dreigden de chauffeurs het verkeer richting Zandvoort te dwarsbomen.