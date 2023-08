Oproep voor kattenknuffelaars in asiel Hoorn razend populair: "Ze blijven maar bellen"

Een oproep van Dierentehuis Hoorn voor kattenknuffelaars is zeer gewild. Zo erg zelfs, dat het bericht eerder deze week binnen vier uur weer van sociale media is gehaald. "We hadden nooit verwacht dat er zo veel reacties zouden komen," vertelt Willie van het dierenasiel.

"Je moet er wel bij zeggen dat we nu niet meer op zoek zijn hoor", is het eerste wat medewerker Willie aan de telefoon vertelt. "Ze blijven maar bellen, en we hebben het al hartstikke druk."

Willie vertelt dat er 's ochtends verzorgers aanwezig zijn voor het schoonmaken en verzorgen van de dieren. Echt tijd om dan met de beestjes te gaan zitten is er niet, terwijl ze die aandacht volgens haar wel echt nodig hebben. "Ze vinden het schoonmaken bijvoorbeeld ook eng." Om bange en jonge katjes te laten socialiseren zijn er kattenknuffelaars bedacht. "Daarom maken we 's middags tijd en rust voor de katten en hun knuffelaars."

Yvon Sweere uit Abbekerk is gedragstherapeut voor katten en helpt verzorgers bij het oplossen van problemen met hun dieren. "Het is belangrijk dat kittens in het begin van hun leven door veel verschillende mensen geknuffeld worden. Als dat niet gebeurt en een kitten ziet weinig of geen mensen, dan wordt het schuw en kan het niet meer met mensen leven." Een kat is namelijk niet vanzelfsprekend geschikt als huisdier, en daarom moet het gesocialiseerd worden.

Iedereen wil kattenknuffelaar worden

Maar wat moet je eigenlijk kunnen om een goeie kattenknuffelaar te zijn? Willie: "Je moet het leren. De eerste keer moeten de knuffelaars en de katten elkaar leren kennen. Je moet een goeie klik hebben met katten, niet bang zijn en voorzichtig zijn. Als je te snel gaat worden ze juist bang."

Yvon sluit hierbij aan, met name als het gaat om oudere katten: "Dan wint de angst het van nieuwsgierigheid. Daarom is het bij een oudere kat een stuk lastiger en kost het veel meer tijd." Een voorzichtige aanpak, met kleinere stapjes, is dan belangrijk. Denk hierbij aan beginnen met de kat van een afstand iets van een lepel laten likken, zodat de kat nog niet dichtbij hoeft te komen. Sweere: "Misschien hebben sommige mensen er ook een verkeerd beeld bij; alsof je de hele dag katten kan aaien, maar het kan dus ook heel lastig zijn."

Overweldigend veel reacties

Ondanks dat de functie al vervuld is, blijven mensen bellen en op Facebook reageren. Zo schrijft Karin op sociale media: "Voor de mensen die willen adopteren, het geeft zo veel voldoening om het vertrouwen van een nog bang katje te winnen!" En Mara zegt: "Helaas hebben we al aanmeldingen genoeg, want wat een droombaantje is dit!"

Het toch proberen heeft geen zin meer, want het dierenasiel heeft inmiddels zelfs een wachtlijst. Maar wil jij ook graag kattenknuffelaar worden en ben je te laat? Dan is de verzorgingsfunctie misschien iets voor jou, want schoonmaken en knuffelen mag volgens Willie gewoon tegelijkertijd! Maar dan moet de kat dat wel willen, natuurlijk.