Handhaving op het water: "Beroepsvaarders soms met klamme handjes over het IJ"

Na een paar kletsnatte weken toch nog een beetje zomerweer in de stad. En dat betekent drukte op de grachten en op het IJ. Op warme zomerdagen patrouilleren handhavers van de Port of Amsterdam wat vaker op het IJ om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. "We spreken mensen aan en hopen dat ze meewerken maar het kan natuurlijk ook eindigen in een proces-verbaal."

Van Barneveld is toezichthouder en BOA op het water. "Je ziet dekschuiten met tachtig man erop. In de grachten kan alles als het maar net boven de waterlijn is en drijft. Hier is dat toch anders. Als mensen lekker in de stad zitten en ze komen ineens het Oosterdok uit, dan vergeten ze wel eens dat het hier toch groot water is."

Van Barneveld kijkt of iedereen zich aan de regels houdt. "Als we hier varen letten we op de pleziervaart maar ook op de beroepsvaart. Of ze zich aan de snelheid houden (maximaal 12 km per uur, red.) of ze aan de goede kant varen, dus niet te ver naar het midden zitten."

Beroepsvaarders met klamme handjes

Alleen kent niet iedereen de vaarregels even goed. Volgens Rijkswaterstaat gebeuren er jaarlijks zo'n twintig ongelukken op het IJ en het Noordzeekanaal. Van Barneveld: "Het gaat voornamelijk om aanvaringen. Over het algemeen gaat het goed. Twintig is niet heel veel maar wel twintig te veel. Er zijn echt beroepsvaarders die hier met klamme handjes over het IJ varen. Wij zeggen altijd: als je de schipper niet kan zien, ziet hij jou ook niet. Op dat moment zit je in een dode hoek en weet hij niet wat je gaat doen en waar je bent."