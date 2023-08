Noodweer blijft uit, Kustwacht trekt waarschuwing watersporters op Waddenzee in

Voor watersporters geldt nu dus geen waarschuwing meer. "Het is mensen hun eigen verantwoordelijkheid of ze de zee op gaan. Dat mogen ze zelf beoordelen."

Met het vervallen van de weerswaarschuwing vervalt ook de waarschuwing van de Kustwacht. "Mensen mogen altijd zelf weten of ze de zee op gaan, maar de ervaring leert dat slecht weer op zee extremer uitpakt. Daarom waarschuwden we mensen een veilige haven te zoeken", legt een woordvoerder van de Kustwacht uit.

Het KNMI gaf vanmorgen voor de provincie code geel af voor stevige onweersbuien, maar die verwachting werd later naar beneden bijgesteld .

De wedstrijd start morgen op het IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee en Noordzee, maar veel zeilers zijn vandaag al het water opgegaan. Hoeveel van hen ook daadwerkelijk een veilige haven hebben opgezocht, is niet duidelijk.

Het is momenteel druk op de Waddenzee door de 24 uurs zeilrace die dit weekend wordt gehouden. Aan het evenement doen meer dan vierhonderd kajuitzeilboten mee die binnen een etmaal zoveel mogelijk mijlen varen.

