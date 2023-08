Een bijzonder evenement: voor het eerst EK teamzeilen in Nederland, voorbereidingen in Loosdrecht in volle gang

Op dit moment worden bij de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht (KWVL) de laatste voorbereidingen getroffen voor een bijzonder evenement; voor het eerst in de geschiedenis zal het EK teamzeilen voor optimisten plaatsvinden in Nederland. Van zaterdag tot en met dinsdag worden er wedstrijden gevaren, vlak voor het clubhuis. Dinsdagmiddag wordt de finale gevaren, waaruit de nieuwe Europees kampioen moet blijken. NH Gooi ging bij de voorbereidingen in Loosdrecht kijken.

Terwijl het Duitse team net klaar is met trainen en nu op de kant de kleine bootjes driftig aan het poetsen is, vertelt Marije Meyboom, lid van de wedstrijdcommissie, wedstrijdleiding én van het organisatiecomité, dat het heel bijzonder is dat het EK dit jaar in Nederland is. Trots vertelt zij dat het hele evenement draait op vrijwilligers, zo`n honderd in aantal.

Italië wereldkampioen

De afgelopen jaren is er altijd in het buitenland gevaren. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld in Italië dat toen ook meteen de titel pakte. Nadat dit jaar IODA, de internationale 'optimisten associatie' een bid had uitgebracht, reageerde de KWVL daar op. Meyboom legt uit dat zij het bid hebben gewonnen, vanwege hun grote ervaring met en kennis van teamzeilen voor optimisten. En dat de locatie met een plas – waar op gezeild wordt - recht voor het terras is natuurlijk ook ideaal.

Teamzeilen is, zoals de naam al aangeeft, een teamsport. Er wordt met vier optimisten uit het ene land gestreden tegen vier uit een ander land. Daarbij wordt er tactisch gevaren en kun je elkaar letterlijk de wind uit de zeilen nemen om de ander te laten verliezen. Daarbij zijn punten te winnen of verliezen; het team wat de meeste punten verzamelt, wint.

Millimeterwerk

Er zijn tijdens de wedstrijden wel heel strenge regels op het water en dat ook de boten moeten aan enorm strenge eisen voldoen. Niets mag te zwaar, te licht, te kort of te lang zijn. Deze middag lopen twee internationale 'meters' rond in de loods waar de optimisten liggen om alles letterlijk tot op de millimeter nauwkeurig na te meten.

Robbert Noordanus is de technische man van de club. Op de bootjes zelf na, weet hij alles van de techniek, tuigage, oftewel het touwwerk, en de zeilen. "Als je je mast een paar centimeter hoger maakt of net iets meer zeil gebruikt dan ga je harder", zegt Noordanus over het feit dat alles zo minutieus gecontroleerd word.