Tientallen vrachtwagens met Formule 1-logo's op een rij. Dat is vanaf de weg te zien op het terrein van transportbedrijf BUKO in Beverwijk. Zitten de Red Bull-racewagens van Verstappen of Perez in die trucks? Artan Bulthuis, de wagenparkbeheerder van het bedrijf, neemt ons in deze video mee het terrein op. Ook legt hij uit hoe hij en zijn collega's de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort een Beverwijks tintje geven.