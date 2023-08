Rechter zet streep door avondsluiting: tennisbanen TCU niet dicht door padelherrie

De tennisbanen van tennisvereniging TCU in Uitgeest hoeven 's avonds niet dicht door de herrie van de padelbanen van hetzelfde terrein. Dat klinkt logisch, maar de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) wilde die straf per komende maandag opleggen. De rechter heeft nu een dikke streep door die straf gezet: de tennisbanen blijven ook 's avonds open. ODIJ beroept zich op een misverstand maar dat noemt TCU 'grote onzin'.

Het zorgde voor verontwaardiging, angst en stress bij het bestuur en de leden van TCU. De baromzet van de avonduren is onmisbaar en bovendien: niemand wilde de tennisbanen 's avonds dicht hebben. De club niet, de gemeente niet en zelfs de klagers niet. In klachten stond soms specifiek: het gaat om herrie van padel, niet van tennis.

Sinds 2018 heeft de vereniging uit 1949 naast zes tennisbanen ook twee padelbanen. Dat spel is luidruchtiger dan tennis. ODIJ heeft na klachten over herrie in het afgelopen jaar een paar geluidsmetingen gedaan. Het oordeel van een maand geleden: er mag vanaf (komende) maandag 28 augustus na 19.30 uur geen baan meer bezet zijn. Geen padelbaan, maar óók geen tennisbaan.

"Zo is het niet overgebracht, niet aangekomen en daarna is niets aangedaan om dat te veranderen"

'Wij gelasten u overtreding B-1 uit deze brief voornoemd, geluidhinder te beëindigen door: Dusdanige maatregelen te treffen dat de geluidvoorschriften uit artikel 2.17 Activtiteitenbesluit niet overschreden worden. Dit houdt in dat er tot maximaal 19:30 uur gebruik mag worden gemaakt van de tennis- en padelbanen en dat er tussen 19:30 en 07:00 uur geen tennis en padel gespeeld mag worden.'

Als de verslaggever de tekst van het strafdocument voorleest, zegt ze: "Zoals je 'm voorleest snap ik de gedachtengang van de andere partijen."

Straatje schoonvegen

Clubjurist Koos van Driel heeft geen goed woord over voor de werkwijze van ODIJ. "Ze zijn hier hun straatje aan het schoonvegen. We hebben nu een gevecht gewonnen dat nooit gevoerd had mogen worden."

Van Driel: "Terwijl de in de rechtbank aanwezige omwonenden aangaven dat de tennisbanen open mochten blijven, hield de OD in de rechtszaal voet bij stuk. De rechter heeft geoordeeld dat de Last Onder Dwangsom (de straf, red.) totaal verkeerd in elkaar zat."

De OD verweert zich door te zeggen dat het voor de controle op de tennisvereniging niet uitmaakt waar de geluidsoverlast vandaan kwam, van tennis of padel. "De vereniging moet kunnen aantonen dat het geluid dat van het terrein komt onder de norm blijft."

Niet overgebracht

Bestuurslid Nick Timmer is vooral blij dat er gewoon getennist mag blijven worden: "We wilden alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen en dat is gelukt. We mogen nu van de rechter voorlopig niet padellen na half 8 en daar gaan we ons ook aan houden. We gaan nu met experts beraden wat er mogelijk is met padel"

Dat ODIJ zich beroept op een misverstand noemt hij onzin. "We hebben begin augustus nog een gesprek gehad met ODIJ en de gemeente, waarin ze dat hadden kunnen zeggen. Zo is het niet overgebracht, niet aangekomen en daarna is niets aangedaan om dat te veranderen."

De gemeente Uitgeest zegt 'blij te zijn dat alle partijen samen tot deze uitkomst zijn gekomen'. Volgens de lezing van de gemeente hebben die onderling af kunnen spreken dat er tot de uitspraak in de zogenaamde bodemprocedure geen padel wordt gespeeld na half acht 's avonds.

De bodemprocedure over de zaak laat volgens verschillende partijen 'nog wel een half jaar op zich wachten.'