Peggy is klaar voor natte F1: "Heb wel acht poncho's, kan handeltje beginnen"

'Weer of geen weer', dat bestaat eigenlijk niet voor de echte racefans. Zandvoort wordt al overspoeld door Max-fans in poncho's. Die overigens zijn uitverkocht in de badplaats.

Peggy is met haar vriend uit Brabant er ook weer bij. Ze is één van de groupies van het F1-circuit. Tijdens de fietstocht uit Haarlem waar ze dit weekend verblijft, is ze overvallen door een stortbui.

"Dit is al de vierde race dit jaar waar ik bij ben, waar regen voorspeld wordt." Regen maakt de race wel spannender, maar juist voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort had ze toch liever weer een zonnetje gehad. "Omdat we hier moeten fietsen." Ze heeft acht poncho's op voorraad, dus Peggy houdt het wel droog op de tribune de komende dagen. "En ik kan misschien wel een handeltje beginnen."