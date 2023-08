Alkmaarse timmerdorpen dit jaar met thema 450 jaar Ontzet: "Het is héél leuk"

Op acht grasvelden in Alkmaar zijn kinderen druk aan het zagen en het timmeren. Tenminste, als het niet hard regent . Langzaamaan verrijzen de jaarlijkse JOL-timmerdorpen weer. Deze keer hebben ze een speciaal thema: 450 jaar Alkmaar Ontzet. "Ze zijn er allemaal heel erg enthousiast over."

"We hebben het terrein aangekleed in het thema en we lopen ook wel in kostuums rond. En aan het begin hebben we de kinderen een klein stukje over Alkmaar Ontzet uitgelegd en geleerd", zegt Martijn Beukers van JOL Rekerhout tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

De ingang van een van de dorpen van JOL ('Jeugd Onder Leiding') is een poort met een ophaalbrug. De brug heeft het rood-witte stadswapen met de toren, en poortwachten bedienen de brug. In het dorp zijn de kinderen lekker in de weer met bouwen en andere activiteiten.

Aan de Oudieplas wordt achter een 'stenen' poort met rood-witte deuren ook gebouwd aan een dorp uit de tijd van het Ontzet. "We hebben de groepen namen gegeven zoals de Geuzen, de Polsstokspringers, de Vlaggendragers", vertelt Sam Kuipers van JOL Oudieplas.

De activiteiten in de timmerdorpen vallen in de smaak. "Het is heel leuk", vindt een van de kinderen die voor het eerst aan een timmerdorp meedoet. "Er is ook een knutseltent waar je gezellig kan kletsen", vertelt een ander.

De acht JOL-timmerdorpen worden eind volgende week weer afgebroken.