Bruinvis Jack sleept postuum toch nog vrijwilligers binnen voor SOS Dolfijn

"De teller staat op tien. Dat is heel mooi!" SOS Dolfijn in Anna Paulowna kan voorlopig aan de slag met aspirant-vrijwilligers voor de dierzorg en educatie in de opvang. De nieuwe vrijwilligers reageerden op een oproep vorige week om de pas aangespoelde bruinvis Jack te helpen zwemmen. Jack heeft het niet gehaald, maar hulp blijft nodig voor toekomstige dieren in de opvang, vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Afgelopen week wilde verslaggever Jelmer vlot zelf ervaren wat er nodig is om vrijwilliger te zijn bij SOS Dolfijn. Hij kreeg een spoedcursus om bruinvis Jack te kunnen begeleiden in het bassin. Van den Berg: "Dat was echt heel kort. Je moet er echt rekening mee houden dat je een dienst hebt van acht uur. Dat kan zowel overdag zijn als 's nachts. Het gaat hier om complexe dierzorg, dus er zijn uitgebreide protocollen hoe je met de dieren en het team omgaat."

Van den Berg: "We maken ons op voor kennismakingsgesprekken en meeloopdagen met de nieuwe vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen uit de regio. Een echtpaar bijvoorbeeld dat zich heeft aangemeld voor de educatieve ruimte. We zoeken echt mensen voor de langere termijn en ze moeten een realistisch beeld krijgen wat er van ze wordt verwacht."

Hoewel het aanvankelijk goed leek te gaan met bruinvis Jack, sloeg zijn gezondheid afgelopen zaterdag plotseling om. Het dier werd vorige week woendag gevonden op Texel. Van den Berg: "Hij heeft bijna een volle dag in de zon gelegen. Hij was compleet uitgedroogd en de wond op zijn rug trok alle vocht uit zijn lichaam." Toen hij zaterdagavond begon te braken besloot SOS Dolfijn het dier in te laten slapen.

Training

Binnenkort krijgen de aspirant-vrijwilligers een uitgebreide training. Daar komt nogal wat bij kijken, vertelt Annemarie van den Berg: "Er is altijd een vaste kracht aanwezig, maar vrijwilligers moeten zelfstandig kunnen werken. Ze moeten weten hoe een bruinvis in elkaar steekt, want er wordt gelet op ademhaling, hoesten, voeding en ontlasting. Er moet ook worden schoongemaakt en opgeruimd."

"Het is inmiddels een struk rustiger in de opvang," aldus Van den Berg: "De focus ligt nu weer op de terugkeer naar zee van bruinvis Norah. En we gaan meeloopdagen inplannen voor de nieuwe vrijwilligers." En je weet natuurlijk nooit wanneer het volgende dier in nood zich aandient. Wie zich geroepen voelt kan zich alsnog aanmelden bij SOS Dolfijn.