Alles geven om vermissing op te lossen: "Onzekerheid is erger dan rouwverwerking"

Jaarlijks heeft de politie in Noord-Holland te maken met zo'n 2.000 vermisssingszaken. Op verzoek van NH geeft de politie een inkijkje als het gaat om het opsporen van vermiste personen en gaat onder meer in op de rol van achterblijvers. "Mensen zijn vaak blij dat er een einde komt aan de onzekerheid."

Onlangs waren er in West-Friesland drie vermissingszaken binnen een week. Rob Tukker is specialist vermiste personen en Erwin Sintenie is tegenwoordig woordvoerder bij de politie. Samen maakten ze al honderden vermissingen mee. Ieder met een eigen verhaal en met verschillende omstandigheden. Zo was het ook bij het trio recente vermissingen. "Elke zaak is anders. Het is echt maatwerk", zeiden ze eerder tegen NH over hoe een vermissing wordt aangepakt.

Er schuilt veel verdriet en onzekerheid achter vermissingszaken. Zeker bij de achterblijvers, die in onzekerheid verkeren over waar de bekende zich bevindt. En of hij of zij nog in leven is. "Het geeft een heel goed gevoel als je dat ene kleine meisje weer terugvindt, of die demente vrouw die zoek was", zegt Tukker. "Dat is natuurlijk heel fijn."

Impact is groot

Want de impact van een vermiste geliefde of bekende is ingrijpend, weet het duo. "Mensen verhuizen vaak niet voordat ze weten waar iemand is, ook al is hij of zij al zeven jaar weg. Omdat ze toch hoop koesteren dat diegene ineens weer voor de deur staat. Die zijn ook na zo'n lange tijd nog dagelijks bezig met zo'n vermissing."

Door het snel verzamelen van zoveel mogelijk informatie, hoopt de politie snel een compleet beeld te hebben van de vermiste persoon. In de hoop deze snel weer te vinden. In 70 tot 80 procent van de gevallen, keert de vermiste binnen twee dagen weer terug. "We halen alles uit de kast", zei Tukker al.