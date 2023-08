Gastgezinnen voor vluchtelingen blijven nodig: "Lange wachttijd voor eigen woning"

De grootste piek voor gastgezinnen is achter de rug maar het blijft heel hard nodig. "Ook voor de vluchteling met een status duurt het nog heel lang voor je een eigen woning hebt. En dan is een gastgezin veel fijner dan een AZC", zegt Robert Zaal, directeur van Takecarebnb, de organisatie van gastgezinnen voor vluchtelingen, uit Broek in Waterland.

Uiteindelijk bleven er zo'n 8000 gastgezinnen over die het avontuur aandurfden, En die zijn niet eens allemaal 'gebruikt'. "Dat komt", vertelt Robert, "omdat het ten eerste maatwerk is en niet alles een match was maar ook omdat

Uiteindelijk bleven er zo'n 8000 gastgezinnen over die het avontuur aandurfden, En die zijn niet eens allemaal 'gebruikt'. "Dat komt", vertelt Robert, "omdat het ten eerste maatwerk is en niet alles een match was maar ook omdat de Oekraïners vooral in de randstad en de grote steden wilden wonen. En heel veel aanmeldingen kwamen juist uit de rest van het land."

aanmeldingen voor gastgezinnen. En dat werden er in maart vorig jaar in één keer 30.000!" Voor de organisatie nauwelijks te behappen, maar met vereende krachten lukte het om alle gesprekken met deze aanbieders te voeren. "Je moet het heel zorgvuldig doen want het moet wel een juiste match zijn. Je hebt er niets aan als het snel misloopt."

"Voor de komst van de Oekraïners kregen we gemiddeld zo'n 30, hooguit 40 aanmeldingen voor gastgezinnen. En dat werden er in maart vorig jaar in één keer 30.000!" Voor de organisatie nauwelijks te behappen, maar met vereende krachten lukte het om alle gesprekken met deze aanbieders te voeren. "Je moet het heel zorgvuldig doen want het moet wel een juiste match zijn. Je hebt er niets aan als het snel misloopt."

Het afgelopen jaar was een extreem hectisch jaar voor de organisatie die al acht jaar vluchtelingen onderdak brengt bij gastgezinnen. NH Radio sprak met Robert Zaal die zelf ook vluchtelingen in zijn huis in Broek in Waterland opvangt.

"Er was een groepje gewone burgers die dachten. Zouden we die mensen onderdak kunnen bieden?"

"Het begon dus heel klein met mensen die vluchtelingen als gast in huis namen. En nu proberen wij mensen uit AZC's onder te brengen bij gastgezinnen voor de duur van drie maanden. Die drie maanden is de afspraak want ons doel is dat die nieuwe Nederlanders ons land leren kennen. En dat op allerlei manieren. In eerste instantie door de taal, maar ook gewoonten en gebruiken. In Nederland krijgt het bezoek bijvoorbeeld een stukje appeltaart. In Jemen is dat natuurlijk heel anders. Wij proberen dat iemand zich weer een beetje mens gaat voelen als hij of zij in een normaal huis woont. "Dat huisvesten kan heel verschillend zijn. Sommigen stellen een tuinhuis beschikbaar, of zelfs een tweede huis, maar anderen hebben maar een driekamerflat met een beschikbare kamer. Wij stellen als minimum dat een kamer dicht moet kunnen.

"Wij zijn acht jaar geleden begonnen toen er veel Syriërs naar Nederland kwamen die in sporthallen werden opgevangen. En er was een groepje gewone burgers die dachten van: wat kunnen wij bijdragen? Zouden we die mensen onderdak kunnen bieden, zodat ze niet in sporthallen hoeven te verblijven."

En een gastgezin hoeft ook geen gezin te zijn. Dat kunnen ook stellen of alleenstaanden zijn. "Als iemand zich aanmeldt dan gaat iemand van onze organisatie, een 'matchmaker', langs en voert een uitvoerig gesprek en kijkt of het geschikt is. We moeten wel zeker weten dat het netjes en schoon is, want het moet wel een goede plek zijn met een beetje privacy. Het is echt maatwerk met een kennismakingsgesprek en een proefweekend. Er moet echt een klik zijn."

Inburgering

Robert raakte er toevallig in verzeild. Maar hij heeft ook de overtuiging dat je niet alles aan de overheid niet moeten overlaten en dat je zelf iets kunt doen. "Ik heb twee jaar geleden een jongeman uit Jemen thuis gehad en ik heb nog steeds contact met hem. Hij is een vriend geworden. En momenteel logeert er een jongen uit Turkije die verdacht wordt van verkeerde politieke opvattingen, zegt dat hij onschuldig is en geen eerlijk proces heeft gekregen. Hij is nu in afwachting van een eigen woning. En dat is waar het om draait: als je een status krijgt duurt het vaak nog erg lang voordat je een woning hebt. En dan kunnen we inspringen door statushouders tijdelijk onder te brengen bij een gastgezin. Zo kun je vast beginnen met je inburgering."





Robert Zaal verwacht dat er voorlopig nog genoeg werk aan de winkel is. Want de verwachting is dat een deel van de Oekraïners hier zal blijven en asiel gaat aanvragen. Gastgezinnen kunnen zich aanmelden bij Takecarebnb.