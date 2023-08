Honderden kinderen halsoverkop van speelterrein gehaald door dreigend weer

Honderden kinderen die deze week aan de hutten- of timmerdorpen meedoen zijn rond het middaguur naar binnengehaald, vanwege de hevige regen en de mogelijke komst van onweer. Zoals bij Kinderdorp in Opmeer, Huttendorp Hoorn en JOL Jeugdstad in Alkmaar.

"Alle kinderen zijn als het goed is nu van het terrein af. Met regen kunnen de kinderen sowieso niet bouwen aan hun hut. En door de mogelijke komst van onweer wordt bij ons een protocol in werking gesteld", licht Freek Liefhebber van Kinderdorp Opmeer toe. "Daarom hebben we iedereen in veiligheid gebracht. We hebben als organisatie toch de verantwoording over meer dan 600 mensen."

Momenteel wordt iedereen opgevangen bij podium Pardoes, voetbalvereniging Grashoppers en sporthal De Weijver in Opmeer. Als iedereen in veiligheid is, worden ouders gebeld om hun kinderen op te komen halen. Liefhebber laat weten dat de organisatie komende uren in de gaten houdt of het veilig is om terug te keren naar het terrein.

Rond 11.30 uur werden de ouders van tientallen kinderen bij JOL Jeugdstad in Alkmaar geadviseerd om hun kinderen op te komen halen vanwege het slechte weer. "Wij betreuren het dat we deze maatregel moeten nemen, maar de veiligheid van de kinderen staat altijd voorop", laat de organisatie op sociale media weten. Er is wel noodopvang voor kinderen die niet opgehaald konden worden.

In Hoorn konden de kinderen vanmorgen gewoon door blijven timmeren, maar moest er toch besloten worden om de laatste dag eerder af te sluiten. De 850 kinderen die meedoen worden opgevangen in de naastgelegen sporthal. Daar kunnen ze worden opgehaald door hun ouders. De afsluitende theatershow wordt vandaag online uitgezonden.

Lichtjesavond en waterdicht maken van hutten

Ondertussen is het in Opmeer hopen dat het weer beter wordt gedurende de dag, zodat de traditionele Lichtjesavond, start om 22.15 uur, en de slaapavond door kunnen gaan. De leiding van het Kinderdorp is met man en macht bezig om de bouwwerken in te pakken met zeilen en krimpfolie.

"We hopen dat het allemaal door kan gaan", zegt Liefhebber. "Daar gaan we nu nog wel van uit. Maar het is afwachten wat het weer in de komende uren gaat doen."

De kinderdisco in Hoorn gaat vanavond vooralsnog door. In Alkmaar is een koopavond voor ouders en kinderen. De organisatie kijkt of dit nog door kan gaan.