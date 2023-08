Medewerker Zandvoorts zorgcentrum neemt raceauto mee naar zijn werk, bewoners dolenthousiast

Om de bewoners van het Zandvoortse woonzorgcentrum Nieuw Unicum nog meer warm te laten draaien voor de Formule 1, heeft één van de werknemers zijn raceauto in de hal gezet. Zo komen de racefans binnen het zorgcentrum nog meer in racesferen. Ze kijken allemaal erg uit naar de komende dagen en bewoner Martijn Rademaker al helemaal.

Zondagmiddag zitten er in het woonzorgcentrum dan ook zo'n tweehonderd bewoners, vrienden en collega's in spanning naar de race van het jaar te kijken. Wie daar dit jaar niet bij zal zijn, is bewoner Martijn Rademaker. Maar dat vindt hij helemaal niet erg.

Racevlaggetjes en -posters hangen in de gangen. Al dagen kijken de bewoners van woonzorgcentrum en MS-expertisecentrum Nieuw Unicum uit naar de Grand Prix van Nederland in hun eigen Zandvoort.

"Na de eerste twee keer werd ik helaas ook dit jaar uitgeloot om te kunnen kijken bij de race op het circuit. Heel jammer. Maar toen was ik laatst bij een muziekevenement, waar ook de stichting handicap.nl aanwezig was. Via hen kon ik toch nog aan kaartjes komen", glundert Martijn.

Na snel te hebben gereageerd op een mail van de stichting kreeg Martijn de bevestiging dat hij naar de race mocht gaan. "Ik was flabbergasted. Ik ben al een slechte slaper, maar nu was ik helemaal excited. Echt zo vet!"

Nadat Martijn hoorde dat hij Verstappen live mocht gaan bewonderen, heeft hij meteen een telefoontje gepleegd naar een beroemde dorpsbewoner, die wel een 'beetje' bekend is binnen de autosportwereld.

Bellen met Jan Lammers

"Ik had via via het nummer van Jan Lammers. Ik belde hem op en zei: 'Jan, ik moet je iets leuks vertellen. Ik had het niet verwacht, maar ik ben erbij zondag!'"

Jan reageerde enthousiast en misschien dat ze elkaar zondag ook nog wel even spreken. Eén ding is in ieder geval zeker: voor zowel Martijn als de andere bewoners van Nieuw Unicum wordt het aanstaande zondag één groot feest.