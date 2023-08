Door zwervers mag meneer Oktay na twintig jaar niet meer op zijn stiekeme moestuin komen

Ze zijn schaars, plekken in de stad waar je je onbespied kan wanen. Dak- en thuislozen willen er nog weleens hun tent opzetten, maar je kunt er natuurlijk ook een moestuin op na houden. Zoals meneer Oktay, op het stuk grond tussen de Ouderkerkerlaan en het Zwartelaantje, vlakbij metrostation Strandvliet.

moestuin - NH Nieuws

"Dit is wel een hoekje van het paradijs ja", zegt Hamzi Oktay die samen met zijn broer een gulle oogst aan paprika's, pepers, vijgen en courgettes aan het binnenhalen is.



De Armeense Amsterdammer streek achttien jaar geleden neer op het stukje ongebruikte gemeentegrond dat hij zorgvuldig verbouwde. "Maar ik heb er nooit een cent aan verdiend, we hebben altijd alles weggegeven", zegt hij.

Hij gaf ook eten aan de dak- en thuislozen die er door de jaren heen hun kampement opsloegen. "Hier heeft een junk drie jaar lang, zomer en winter, geslapen", wijst hij aan, "Iedereen kon altijd mee-eten."

"Het doet een beetje pijn. Ik ben 76 jaar en heb nooit iemand kwaad gedaan" Meneer Oktay had stiekeme moestuin op gemeentegrond

Maar juist de rotzooi die de zwervers achterlieten was de gemeente en politie een doorn in het oog. Ze hebben de bossages schoongeveegd en dat betekent dat ook meneer Oktay - op straffe van een boete van 60 euro - niet meer op zijn clandestiene moestuintje mag komen.



Oktay: "Dat doet wel een beetje pijn. Ik ben 76 jaar, we komen hier een paar keer per week, soms wel elke dag. Wat moet ik nu gaan doen? We hebben nooit iemand kwaad gedaan."

AT5