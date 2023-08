Politie nog altijd op zoek naar jonge daders van bekogelen treinen bij Hoorn

Er is nog niemand aangehouden voor het bekogelen van twee rijdende treinen vorige week tussen de stations Hoorn en Hoorn Kersenboogerd. "Ooggetuigen die iets gezien hebben of weten wie de daders zijn, worden verzocht zich te melden", aldus een woordvoerder van de politie.

Het bekogelen van de rijdende treinen gebeurde vorige week maandag tijdens de spits. Twee treinen werden vanaf een viaduct bekogeld met stenen. Bij een van de treinen sneuvelde een raam.

Hoewel er geen gewonden vielen, zat de schrik er goed in. "Mijn vrouw had glassplinters in haar kraag. Andere reizigers waren ook erg geschrokken en overstuur", vertelde een treinreiziger eerder aan NH.

Volgens ooggetuigen gaat het om twee jonge jongens van een jaar of 14. "Ze droegen zwarte en grijze kleding", aldus een politiewoordvoerder. De politie neemt de zaak hoog op. Het onderzoek loopt nog en getuigen worden gevraagd om zich te melden.

Pure vandalisme

De NS noemt het bekogelen van treinen met stenen onacceptabel en betreurt en veroordeelt het voorval. "Hier is geen sprake meer van kattenkwaad, dit is vandalisme. Het kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van reizigers en NS-collega’s in de trein."

Als de daders bekend zijn, zal de NS de kosten op hen proberen te verhalen.