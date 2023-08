Oekraïense vluchtelingen zetten hun 'helpers' in het zonnetje met groot feest

Op initiatief van een drietal Oekraïnse vrouwen van de opvang in Andijk werd vanavond een groot feest gehouden ter ere van Onafhankelijkheidsdag. De vrijwilligers uit het dorp, die hen al tijden helpen, worden in het zonnetje gezet. Er wordt Oekraïens gekookt, gezongen en muziek gemaakt.

Er wonen nu zo'n 100 vluchtelingen in de opvang in Andijk. "Wij voelen ons hier veilig, alles is kalm en rustig. We hopen dat alles goed zal komen", zegt organisator van het feest Larisa Ostapenko.

Zo komt Gerben van de Wetering niet alleen een kastdeur maken, ook geeft hij op de zaterdagavond een vast sportuurtje. "Alles wat gedaan moet worden, lampje ophangen, boodschap doen of als er wat kapot is, dan kom ik het maken." Via een oproep op Facebook kwam hij er terecht. "In het begin was het lastig om een band op te bouwen, dat duurde even, maar als mensen je herkennen dan gaat het steeds beter."

Ook wethouder Yannick Nijsigh is erbij: “Ik bewonder de veerkracht van de Oekraïense vluchtelingen en ben ontzettend blij met de vrijwilligers die zich al sinds het uitbreken van de oorlog inzetten. Zonder hen zou het dagelijks leven van veel vluchtelingen er anders uitzien."