Ieder jaar 2.000 vermiste personen in Noord-Holland: "Iedere vermissing is anders"

Ieder jaar raken ruim tweeduizend Noord-Hollanders vermist, waarvan het merendeel binnen twee dagen weer wordt gevonden. Hoe gaat zo'n vermissingszaak bij de politie in zijn werk? "Elke zaak is anders. Het is echt maatwerk."

Een man die een zorginstelling had verlaten, een man die anderhalve dag weg was en een jong meisje dat verdween en later weer verscheen. Drie compleet verschillende vermissingszaken die gelukkig goed afliepen, maar wel de verscheidenheid in soorten vermissingen weergeeft. Hoe gaat de politie om met een melding van een vermist persoon? Wat kunnen ze wel en wat niet? Specialist vermiste personen Rob Tukker en woordvoerder Erwin Sintenie geven een uniek inkijkje.

Wanneer is iemand vermist?

Rob Tukker: "Als je weg bent en niemand weet waar je bent en als het patroon van die persoon afwijkt van een normaal patroon."

Erwin Sintenie: “Grote zaken als Anne Faber en Marianne Vaatstra beginnen altijd met een vermissing. Met iemand die niet is thuisgekomen.”

Hoeveel vermiste personen zijn er op jaarbasis?

Tukker: "Er zijn in Nederland jaarlijks zo'n veertigduizend meldingen van een vermist persoon. In Noord-Holland zijn dit er ongeveer tweeduizend. Dat is een flink aantal, maar wel redelijk stabiel. En daar zitten jongeren die weglopen uit instellingen nog niet eens bij, al kunnen zij wel vermist raken. We zien dat zeventig tot tachtig procent van de vermiste mensen na een of twee dagen weer terug is."

Wat doen jullie als eerste?

Tukker: "Het is voor ons heel belangrijk om direct na een melding van een vermissing te reageren. Dat doen we door zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van de situatie. Dat noemen we in politietermen ook wel 'Het gouden uur'. Dan zijn de meeste gegevens nog beschikbaar, denk aan herinneringen bij mensen, maar ook camerabeelden van een deurbel."

Sintenie: "We praten uitgebreid met de melder. Om wie gaat het, hoe is de situatie van de persoon, wat moeten we weten? Gaat het om een meisje van vier jaar dat op het strand was, of iemand uit een instelling? Als we snel een goed beeld hebben, kunnen we bepalen welke middelen we inzetten."