In coma getrapte sekswerker na drie jaar aan verwondingen overleden

Gabriela, de vrouw die in 2020 ernstig werd mishandeld door een Volendammer in het centrum van Amsterdam, is afgelopen maandag aan haar verwondingen overleden. Dat meldt haar advocaat en een raamexploitant aan Het Parool.

AT5

Het slachtoffer, een voormalige Roemeense sekswerker, werd op 1 maart 2020 in coma getrapt door Kees M. uit Volendam. De toen 25-jarige Volendammer bekende tijdens de eerste pro-formazitting dat hij de vrouw in elkaar had getrapt. Hij zou zijn doorgedraaid toen hij werd gechanteerd door de sekswerker. Gabriela, destijds 37 jaar oud, werd die bewuste nacht door de hulpdiensten meer dood dan levend gevonden in haar huis in het centrum van Amsterdam. Ze was gestompt, door iemand met schoenen aan getrapt en ze had breuken in haar botten en schedel. Tekst gaat verder.