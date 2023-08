Studenten op Schiphol willen vliegtuig op waterstof laten draaien

Share to Nextdoor

Vanaf deze week gaat een groep studenten van de TU Delft een jaar lang bouwen aan een vliegtuig dat op uitstootvrije waterstof moet gaan werken. KLM helpt ze daarbij, en daarom werden ze woensdag rondgeleid door de hangaar van de luchtvaartmaatschappij op Schiphol-Oost.

De studenten kregen woensdag een rondleiding bij KLM op Schiphol - NH Nieuws

Onder de noemer AeroDelft gaan de veertig studenten van over de hele wereld aan de slag met hun idee: waterstof als aandrijving voor vliegtuigmotoren. Daar zit een scala aan voordelen aan, vooral dat de vliegtuigen daardoor niet langer vervuilend zullen zijn. Het project werd opgestart in 2018, en dit jaar moeten de laatste stappen worden gezet zodat hun vliegtuig de lucht in kan. Een deel van de groep zet daar zelfs hun studie een jaar voor op pauze. De Noord-Hollandse student Alex de Rooij legt uit waarom ze zo gemotiveerd zijn: "Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet de luchtvaart over op een schonere brandstof. Als dat nu niet gebeurt, gaan we later grote problemen krijgen." Hubert Blijie, de teammanager van het project, vertelt waarom de luchtvaart zo gebaat is bij waterstofmotoren: "Vliegtuigen dragen bij aan het klimaatprobleem. Door nu als eerste zo'n toestel te bouwen, willen we als pioniers de luchtvaart het emissievrije tijdperk in brengen." Steun van KLM Het project trekt de aandacht van grote internationale bedrijven, zoals Airbus en AkzoNobel. Ook KLM volgt de studenten op de voet, en heeft ze daarom deze week uitgenodigd in hun onderhoudshangaar op Schiphol-Oost. Tussen de half-ontmantelde vliegtuigen en hectares aan magazijn werden de studenten bijgepraat over hoe de luchtvaartmaatschappij hun toestellen draaiende houdt.

De studenten worden bijgepraat over de hangaar van KLM - NH Nieuws

KLM hoopt zo de studenten te motiveren en de lijntjes kort te houden. Want volgens Jolanda Stevens, bij de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor hun onderzoek naar uitstootvermindering, kan het project essentieel zijn voor hun toekomst: "We draaien al heel lang mee in de luchtvaart, en dan kan je vastroesten in bepaalde patronen. Als je die wil doorbreken, heb je iemand nodig die vraagt: 'Waarom zou je het niet anders doen?'" Schoner én stiller rond Schiphol De beloftes van waterstofmotoren liegen er niet om. Vliegtuigen die de brandstof gebruiken, zullen geen CO2 meer uitstoten, maar waterdamp. Dus ook geen kerosine-uitstoot die neerdaalt op bewoond gebied rondom de luchthaven. En dan is er volgens Stevens nog een ander groot voordeel: "Een waterstofmotor is elektrisch, dus het geluid wat daar van afkomt is veel minder dan bij een kerosinemotor." Het team uit Delft richt zich nu op een tweezits-vliegtuigje, dat in 2025 voor het eerst moet gaan vliegen. Blijie: "Op vloeibare waterstof kan dat toestel zo'n anderhalf tot twee uur vliegen, dus bijvoorbeeld van Amsterdam naar Londen of Parijs." Kristallen bol Het duurt nog wel even voordat de eerste burgervluchten vanaf Schiphol vertrekken met waterstof aan boord, vertelt Stevens: "Dat is een beetje kijken in een kristallen bol, maar we denken dat vanaf volgend decennium wordt begonnen met het ombouwen van al bestaande vliegtuigen naar waterstof."

"Vanaf 2030 kunnen de eerste waterstofvliegtuigen echt op de markt komen" Jolanda Stevens, Zero Emission Aviation KLM

Blijie heeft vergelijkbare verwachtingen: "Een schatting is lastig te geven, want een 737 ombouwen is wat anders dan ons eigen vliegtuigje. Wij werken nu heel snel, maar het wordt afhankelijk van wat de grote bedrijven straks met de resultaten van ons onderzoek gaan doen."