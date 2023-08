Bewoners Saffierstraat in Amsterdam verdelen 1 miljoen euro na vallen van Postcode Loterij

De Postcode Loterij is vandaag gevallen op de Saffierstraat in de Amsterdamse Diamantbuurt. Veertien bewoners verdelen gezamenlijk 1 miljoen euro. De bedragen verschillen tussen de 52.632 euro tot 263.158 euro.

Een van de winnaars heeft naar eigen zeggen best mazzel gehad dat hij in de prijzen is gevallen. "Ik heb vroeger heel lang meegespeeld, toen een tijd weer niet en nu pas weer sinds vorig jaar. Ik ben er erg blij mee, maar het moet nog wel een beetje indalen." Wat de man met het geld gaat doen weet hij nog niet. "Misschien ga ik wel verhuizen om het nog een keer te proberen met een andere postcode."

Een vrouw die ook een geldbedrag in ontvangst mocht nemen had in eerste instantie helemaal geen zin in de loterij voor de deur. "Ik kwam net van mijn werk en ze belden al twee keer. Ik dacht 'shit ga even weg, ga iemand anders lastigvallen'. Toen kwamen ze weer en dacht ik laat ik maar eventjes naar buiten gaan en toen stonden ze buiten met bloemen."

Net niet

Maar niet iedereen in de Saffierstraat had geluk. "Ik heb postcode GH en hij is gevallen op GZ", aldus een man die net buiten de prijzen viel. De man blijft wel meespelen bij de Postcode Loterij. "Het is een kansspel en je hebt volgende keer evenveel kans als nu."

Het is niet de eerste keer dat een postcode in Amsterdam in de prijzen valt. Meerdere keren viel de Postcodekanjer zelfs in de stad. In 2011 viel de prijs van 25 miljoen euro op het KNSM-eiland en in 2015 mocht er op de Steenderenstraat in Zuidoost maar liefst 43,7 miljoen euro worden verdeeld onder de bewoners die meespeelden.