Langs de Hollandse Waterlinies: Fort bij Spijkerboor blijkt een prima gevangenis

Met de Hollandse Waterlinies wordt een vijand tegengehouden door het land onder water te zetten. Maar omdat daar niet volledig op vertrouwd kon worden, staan er ook zo'n honderd forten langs die linie. Hun functie was om kwetsbare punten in de linie extra te verdedigen of te zorgen voor voldoende aanvoer van water. Wanneer de verdedigingslinie haar noodzaak verliest, verandert het gebruik van sommige forten drastisch; zoals in het geval van Fort bij Spijkerboor.

Het Fort bij Spijkerboor blijkt niet alleen geschikt te zijn om soldaten te beschermen, maar ook om er mensen in op te sluiten. Als gevangenis doet het uiteindelijk het langst dienst. Na de Tweede Wereldoorlog worden er korte tijd NSB'ers opgesloten. Wanneer Nederland in 1946 de 'politionele acties' start in Indonesië (toen nog onze kolonie Nederlands-Indië), moeten dienstweigeraars in dit fort hun straf uitzitten. Onder hen Klaas Vonk, uit Oostzaan.

Achttien maanden en geen dag minder

Klaas Vonk piekert er geen moment over om naar Indië te gaan, wanneer hij daartoe opgeroepen wordt; vechten zit niet in zijn aard. Het komt hem in mei 1950 te staan op achttien maanden opsluiting in Fort bij Spijkerboor, samen met een grote groep andere Indië-weigeraars. Cynisch genoeg bestaat een ander deel van de gevangenen daar uit Indië-gangers die zich daar misdragen hebben. Spijt hebben velen niet; trots laten ze foto's van hun misdaden zien. Toch krijgen ze allemaal strafvermindering, alleen de dienstweigeraars niet: die moeten de achttien maanden tot de laatste dag uitzitten.

In een onderdeel van deze vijfde aflevering uit de serie over de Hollandse Waterlinies neemt Klaas Vonk ons mee door zijn verleden in het fort. De beelden komen uit een portret van hem dat in 2009 is opgenomen. Klaas Vonk overleed in 2019.