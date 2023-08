Frisse wind start massaclaim tegen Tata Steel

Dat de claim werd voorbereid, was al geruime tijd bekend. Frisse Wind heeft meermalen omwonenden opgeroepen zich aan te sluiten. De afgelopen maanden hebben ruim 1400 mensen zich als gedupeerde gemeld, laat Frisse Wind vandaag weten.

Deze groep bestaat voor het grootste deel uit direct omwonenden uit IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee en een groep personen die om gezondheidsredenen uit de regio verhuisd is. 'Daarnaast valt op dat ook een groep van tientallen (oud-) medewerkers met (ernstige) gezondheidsklachten zich heeft aangemeld.'

"Tata Steel heeft decennialang winst kunnen maken door grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de regio uit te stoten. Dit is ten koste gegaan van vele omwonenden. Het is moreel niet meer dan logisch dat daar een vergoeding tegenover zou moeten staan", aldus John Beer, van het bestuur van Frisse Wind.

Veiligheid