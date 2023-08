Politie ontdekt hennepplantage na brand in kruipruimte in woning in De Aker

Na een brand in een kruipruimte van een woning aan de Groenlandstraat in De Aker in Nieuw-West heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Er vielen geen gewonden bij de brand. De politie heeft nog geen verdachten kunnen aanhouden.

Rond 21.15 uur kreeg de brandweer de melding binnen van de brand. In eerste instantie kreeg de brandweer te horen dat de brand te maken zou hebben met zonnepanelen, maar ter plaatse bleek het te gaan om een accu in een kruipruimte.

Nadat de brand door de brandweer was geblust troffen agenten onder in de ruimte de hennepkwekerij aan. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. De politie doet onderzoek in de woning.