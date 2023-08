Flitsbezorger Getir sluit vijf magazijnen in de stad

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van Het Parool. Het gaat om de locaties aan de Karperstraat, Baarsjesweg, Overtoom, Eerste Jacob van Campenstraat en de Jan Rebelstraat. Laatstegenoemde is de enige locatie die volgens de gemeente past in het bestemmingsplan. Getir gaat op korte termijn in gesprek met de stadsdelen over de sluitingen.

Darkstores

Sinds de komst van flitsbezorgers in de stad heeft de gemeente de handen er aan vol gehad. De gemeente wilde de magazijnen uit de woonwijken houden, want in de eerste jaren kwamen daar veel klachten over binnen. In maart stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor een speciaal bestemmingsplan voor flitsbezorgers. Darkstores die in een pand willen dat niet bestemd is voor distributiecentra, moeten eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Gorillas, wat onder Getir valt, was de eerste flitsbezorger die zo'n vergunning kreeg. In juli kreeg het bedrijf toestemming van de gemeente om een darkstore te openen op het Zeeburgerpad in Oost. Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege noemde het toen 'een nieuwe fase'. "In de beginfase hebben darkstores voor behoorlijk wat ophef en overlast gezorgd. Daarom is het van belang dat we dit we dit nu goed doen en aanpakken."