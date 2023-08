Eerste groep studenten met basisbeurs van start op de VU: "Hoop het daarmee rond te krijgen"

"Ik heb heel veel zin in dit jaar", vertelt een nieuwe studente rechtsgeleerdheid. "Ik heb vooral heel veel zin in al mijn nieuwe vrienden die ik ga maken." De positiviteit straalt er vanaf, maar één ding valt op. Weinig studenten hebben al een kamer gevonden. Na een klein gokje hebben ze de prijs die een Amsterdamse kamer kost ongeveer goed, maar het is voor veel van hen ook de reden om bij hun ouders te blijven.

Thuis wonen voor het geld

"Ik woon in Almere, prima te doen dus". Maar een jongen uit Rotterdam vindt zelfs de afstand van 010 naar 020 prima te doen: "Ik vind mezelf ook nog wat jong om uit huis te gaan. Ik ben nog niet zelfstandig genoeg." De studenten die wél een kamer zoeken hebben moeite met zoeken: "Ik houd Facebook in de gaten en anders hopelijk via via."

De basisbeurs die vanaf dit jaar weer aan elke nieuwe student wordt gegeven bedraagt voor thuiswonende studenten 110,30 euro. Studenten die uit huis gaan krijgen 274,90 euro per maand van de overheid. Maar toch zien veel van de nieuwelingen de noodzaak om te werken.

Ze gaan vol goede moed hun nieuwe leven tegemoet: Een kersverse bedrijfskundestudent heeft de prioriteiten al mooi op een rij: "Ik hoop vooral op heel veel feesten. Maar ik moet het maar even zien, ik heb nu al een halve burn-out en ben er één dag." Het inschrijven voor de lessen, boeken regelen en een kamer zoeken begint hem nu al te veel te worden. "In m'n hoofd is nu al kortsluiting", zegt hij lachend.