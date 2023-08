Gefrustreerde vader die dreigmails naar basisschool stuurde voor de rechter

Een vader uit Den Helder bedreigde in het voorjaar van 2023 de directrice en een andere medewerkster van basisschool De Verrekijker. De man, J.K., heeft twee kinderen op de school en was al langere tijd ontevreden over de communicatie met en vanuit de school. Op een gegeven moment was voor de man de maat vol en dreigde hij om een moord te plegen en de school in brand te steken. De zaak kwam vandaag voor bij de politierechter in Haarlem.

NH Nieuws

K. moest voorkomen voor twee gevallen van dreigementen. Het eerste geval ging over mails met daarin dreigementen die K. tussen 19 april en 11 mei naar de school stuurde, met daarin onder andere de voogden van zijn kinderen in de cc. Het tweede geval was een telefoongesprek dat hij op 11 mei voerde met de politie. Tijdens dit gesprek zei hij onder andere: "Ik kom met een mes naar school en ga iemand steken, dat zal ervoor zorgen dat naar mij wordt geluisterd. Ik ben in staat een school in de fik te steken en een schooljuf en mezelf op te hangen." De directrice van De Verrekijker deed vervolgens aangifte tegen K.. Zij was niet bij de zitting aanwezig, maar schreef in haar aangifte onder andere dat ze zich niet veilig voelde door de mails van de man. Hij schreef bijvoorbeeld: "Zou ik rust krijgen als ik een moord pleeg? Ik weet waar ze woont." Stress K. werd opgepakt voor de dreigementen en zat 29 dagen in voorarrest vast. Hij kreeg een gebiedsverbod voor het gebied rondom de basisschool en een contactverbod met de directrice. J.K. kampt al een paar jaar met een zware depressie. Zijn twee kinderen, die allebei op basisschool De Verrekijker zitten, worden via Jeugdzorg begeleid door voogden. K. is blij met deze hulp, maar geeft tijdens de zitting ook meermaals aan dat het veel stress oplevert, omdat vaak niet duidelijk is via wie de communicatie verloopt. De verschillende prikkels en communicatiekanalen leveren hem veel stress op, herkent ook de reclasseringsambtenaar die de afgelopen maanden met K. in gesprek is geweest. In het rapport schrijft hij dat deze gesprekken beter niet voortgezet kunnen worden, omdat de stress van de gesprekken een recidivekans juist verhoogt.

"Het was een vlaag van woede, waarin 'Kwade J.' naar boven komt." J.K.

K. ontkent de uitspraken niet. Wel geeft hij aan dat het niet ging om gemeende dreigementen, maar om uitingen van frustratie. "Ik stelde de vraag 'zou ik rust krijgen als ik een moord pleeg?' maar ik zou het nooit echt doen." Zijn advocaat vult hierbij aan: "Hij belde expres de politie op. Hij zei: ‘Ik ben in staat om de school in de fik te steken, dus ik wil dat er nu een agent komt die mij komt helpen'." Het is frustratie om de manier waarop de school communiceert. "Ik voelde me niet gehoord. De eerste vijf, zes keer dat ik iets vraag wordt er niet gereageerd. Ja, dan word ik gefrustreerd", zegt hij. K. geeft aan dat het de oplopende stress was, samen met een zware depressie, waardoor hij de dreigementen geuit heeft. Het was een vlaag van woede, waarin 'kwade J.' naar boven komt, beschrijft hij. Die stress keert steeds terug in het verhaal. Na de 29 dagen in de gevangenis was K. behoorlijk tot rust gekomen, zegt hij zelf en bevestigt ook zijn advocaat. Want toen kwamen er even geen mails en brieven binnen.

"Ik heb het gezegd, en ik heb er spijt van. Maar het waren de woorden van iemand in een zware depressie." J.K.

Hij ontkent de bedreigingen niet, maar geeft wel aan dat hij zich niet precies kan herinneren wat hij heeft gezegd en geschreven. "Ik heb het gezegd, en ik heb er spijt van", zegt hij. "Maar het waren de woorden van iemand in een zware depressie." Vlak na zijn arrestatie kon K. eindelijk op gesprek komen bij de GGZ. Hij stond tenminste twee jaar op de wachtlijst. Sindsdien heeft hij wekelijks een gesprek, waar hij van plan is mee door te gaan. "Ik wil hulp. Ik probeer al jaren hulp te krijgen, maar het duurde lang voor er plek was. Als ik zes maanden eerder bij de GGZ terecht had gekund was dit misschien wel helemaal niet gebeurd." Strafeis Dat neemt niet weg dat de dreigementen veel angst hebben veroorzaakt onder de medewerkers van de school, zegt de Officier van Justitie. De rechter beaamt dit later. In haar eis zegt de Officier van Justitie: "Het is belangrijk dat al deze problemen gaan stoppen, dat dit allemaal ophoudt en meneer de rust krijgt die hij zoekt. Meneer zal daar zelf actie in moeten ondernemen. Ik wil zelf dan ook meegeven: bouw zelf rust in. Stuur geen mails meer, ga niet meer bellen. Zorg voor rust, concentreer op uzelf uw vrouw en kinderen."

"U betuigt spijt, maar ik vind wel dat u straf verdient." Politierechter