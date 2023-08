'VanMoof had bij faillissement een schuld van bijna 144 miljoen euro'

Fietsenfabrikant VanMoof had op het moment dat het bedrijf failliet ging een schuld van 143,8 miljoen euro bij de financiers, leveranciers en de belastingdienst. Het bedrijf werd op 18 juli failliet verklaard na jaren geen winst te hebben gemaakt.

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van documenten die de curators hebben ingediend bij een rechtbank in New York. De documenten zijn aan de andere kant van de oceaan nodig om een lopende procedure van een VanMoof-klant die een ongeluk heeft gehad voorlopig stil te leggen, zo schrijft de krant.

VanMoof heeft veruit de hoogste schulden bij de Amerikaanse durfinvesteerder TriplePoint. Volgens de documenten zou het gaan om een bedrag van 77,9 miljoen euro. Daarnaast hadden de leveranciers en andere zakenpartners nog 50,6 miljoen te goed van het bedrijf en had VanMoof 15,3 miljoen aan belastingschulden open staan.

Faillissement

De elektrische fietsen fabrikant werd op 18 juli door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf maakte al jaren geen winst en kreeg nog een uitstel van betaling. Daarnaast werd duidelijk dat VanMoof vorig jaar een verlies leed van 80 miljoen euro.

Het faillissement leidde bij een aantal VanMoof-rijders tot boosheid en veel vragen. Zo probeerden meerdere mensen aangifte tegen de fietsfabrikant te doen vanwege diefstal en vroegen bezitters van een fiets die stuk was wat ze nu moesten doen. Uiteindelijk konden de eigenaren halverwege augustus hun fiets weer ophalen, maar wel in de staat waarin deze was ingeleverd.

Doorstart

Sinds het faillissement zijn de curators al bezig om te kijken of een doorstart voor VanMoof mogelijk is. Het Italiaans-Amerikaanse micromobility.com had een bod gedaan op het bedrijf, maar dat werd afgewezen. Volgens het FD moet er nu worden bepaald met wie de curators exclusief gaan onderhandelen.

De doorstart van het bedrijf zou wel onder enige tijdsdruk staan. Het UWV betaalt namelijk de salarissen van de medewerkers door tot 30 augustus. Daarna zou een investeerder een bedrijf zonder personeel kopen.