AZ-coach Jansen krijgt bevestiging van informant Møller Wolfe over SK Brann

Op papier is AZ de grote favoriet in de laatste voorronde van de Conference League. Tegenstander SK Brann is de nummer vijf uit Noorwegen en trainer Pascal Jansen hoopt mijn zijn team de doelstelling van de club in te willigen en dat is plaatsing voor de groepsfase.

Bij elke Europese wedstrijd is er een dag voor de wedstrijd de persconferentie. De aanwezige journalisten konden dit keer vragen stellen aan trainer Pascal Jansen en spits Vangelis Pavlidis. Al snel ging het over David Møller Wolfe. De linksback van AZ speelde namelijk voor de zomer nog bij tegenstander SK Brann. "David gaf de bevestiging van wat we hadden gezien." Transfers Toch gingen de meeste vragen op de persconferentie over de transfermarkt en (eventueel) vertrekkende AZ'ers. Zo verkondigde AZ vlak na de persconferentie dat de Zweedse sterspeler Jesper Karlsson definitief vertrekt naar het Italiaanse Bologna. Ook aan Pavlidis werd gevraagd of hij dit seizoen blijft in Alkmaar. "Je weet het nooit." Tekst loopt door onder de video.

Voorlopig kan AZ nog beschikken over Pavlidis en dat geldt ook voor Pantelis Hatzidiakos. De Griekse verdediger staat ook op het punt om naar Italië te vertrekken. Cagliari hengelt nadrukkelijk naar de diensten van Hatzidiakos, maar een overstap zal pas plaatsvinden na het tweeluik met SK Brann. Goudmijn Verder mist Jansen wel aanvoerder Jordy Clasie. De routinier uit Haarlem is geblesseerd en zijn plek wordt waarschijnlijk ingenomen door Kenzo Goudmijn. Afgelopen zondag tegen RKC stond de jonge Heerhugowaarder ook al op zijn plek. Tekst loopt door onder de video.

AZ verdiende veel geld deze zomer aan de transfers, maar Jansen verloor daardoor ook zeer belangrijke krachten. Toch lijken de prestaties daar niet onder te leiden, dat komt mede omdat AZ al vroeg anticipeert op eventuele vertrekken. "Max Huiberts zorgt er echt wel voor dat de selectie op niveau blijft", vertelt Jansen over zijn technisch directeur. Zo trok de Alkmaarse club al voor het vertrek van Milos Kerkez (Bournemouth) de Noorse linksback Møller Wolfe aan en tekenden Sven Mijnans en Djordje Mihailovic aan het begin van dit kalenderjaar al een contract in Alkmaar. Deze twee strijden om de vrijgekomen plek van de vertrokken Tijjani Reijnders (AC Milaan). En nu staan Ruben van Bommel en Myron van Brederode te trappelen om de rol van Karlsson over te nemen.