Louise Vlaar uit Alkmaar wint internationale kappersprijs: "Erg goed gevoel"

De Alkmaarse Louise Vlaar heeft een internationale kappersaward gewonnen. De juryleden vonden een door haar gecreëerd mannenkapsel het allerbeste. De verkiezing van de Best Men Shot Award werden in het Amerikaanse Austin gehouden, waardoor de Alkmaarse er tot haar verdriet niet bij kon zijn. Maar de vreugde is er niet minder om, vertelt ze op NH Radio.

"De uitreiking kwam erg kort dag en vond helemaal in Amerika plaats. Dus ik kon er helaas niet heen. Vanwege het tijdsverschil was het midden in de nacht van zondag op maandag. Ik probeerde wakker te blijven, maar dat lukte niet", vertelt Vlaar.

Uiteindelijk hoorde ze van haar vriend dat ze de award in de wacht had gesleept: "Hij maakte me wakker en zei dat ik gewonnen had. Hij schreeuwde bijna. Het was zo ontzettend gaaf om te horen. Het geeft echt een erg goed gevoel om te winnen", beschrijft ze haar emoties.

Het perfecte kapsel

Dat Vlaar niet zomaar een kapper is, was al duidelijk. In het verleden heeft ze al eerder een award gewonnen. Wat haar goed maakt, is dat ze bij haar klanten kijkt naar wat ze willen uitstralen. "Op basis daarvan kun je vanuit je vakmanschap advies geven. Ik denk dat wanneer je op dat moment een goed kapsel maakt dat past bij de juiste persoon, je het perfecte kapsel hebt."

