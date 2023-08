Amsterdam aA nl Blijdschap maar ook verontwaardiging over wietproef: "Krampachtig gedrocht van overheid"

Ergens volgend jaar doen tien coffeeshops uit Oost hoogstwaarschijnlijk mee aan de landelijke wietproef. Niet alle coffeeshophouders in de stad zitten op de proef te wachten.

Geen stiekem geteelde wiet meer, maar een samenwerking met grote legale kwekers. Coffeeshop Best Friends op de hoek Molukkenstraat-Niasstraat is een van de tien coffeeshops in het stadsdeel die mee mag doen aan deze wietproef. Eigenaar Ewout van der Weijden is enthousiast, hij vindt dat de branche in de media de afgelopen jaren negatief is afgeschilderd. "Nu is het laatste argumentje om ons te criminaliseren weggenomen."

Henry Dekker, eigenaar van coffeeshop Loft aan de Jan van Galenstraat in West, mag niet meedoen. Toch had hij het ook niet gedaan als het hem gevraagd was. Dekker is enthousiast over de samenwerking met de huidige illegale kwekers en de kwaliteit die zij leveren en vindt dat die 'kweekcultuur' door de komst van de nieuwe legale kwekers afgebroken wordt.

"Laat ze een aanvraag doen voor een vergunning, dan kunnen we kijken of de omstandigheden en werkplekken oké zijn" Henry Dekker, coffeeshop Loft

"Dat kun je ook laten doen door die kleine kwekers die het nu al doen", vindt Dekker. "Laat ze een aanvraag doen voor een vergunning, dan kunnen we kijken of de omstandigheden en werkplekken oke zijn." Nadeel voor de coffeeshops in Oost is dat ze geen Marokkaanse hasj meer mogen verkopen, die nu soms voor wel twintig of dertig procent van de omzet zorgt. Voor Van der Weijden is het geen reden om de proef te negeren. "Wij willen af van dat laatste negatieve schakeltje en zelfs als dat omzet zou kosten, dan is dat zo."

Wet- en regelgeving Het is nog wel de vraag wanneer de proef in Oost precies begint. Andere gemeentes starten waarschijnlijk begin volgend jaar, maar voor Amsterdam moet de wet- en regelgeving nog worden aangepast. Een woordvoerder van minister Yeşilgöz kon nog niet zeggen of de val van het kabinet daar invloed op heeft.

Reactie woordvoerder minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) "De ministers beraden zich momenteel op de voordracht van de burgemeester van Amsterdam om deel te nemen met stadsdeel Oost. Voordat Amsterdam deel kan nemen aan het experiment moeten eerst nog de wet- en regelgeving hierop worden aangepast. Het wetsvoorstel hiertoe ligt voor behandeling in de Tweede Kamer. De exacte gevolgen van de val van het kabinet op het experiment zijn nog niet bekend. Voor nu gaan we door met de voorbereidingen van het experiment. De Kamer stemt in september over de lijst van controversiële onderwerpen."