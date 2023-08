Eigenaren focacciazaak geraakt door steun uit de buurt: "Geweldig om mee te maken"

De eigenaren van de Italiaanse delicatessenzaak Fratellini op de Haarlemmerstraat zijn dolblij dat de winkel mag blijven. De steun die het duo uit de buurt, zowel van bewoners als van ondernemers, heeft gekregen doet hen veel. "Echt mooi dat iedereen zo meeleeft."

Dat eigenaar Michael Eman 'heel blij' is dat Fratellini van de gemeente mag blijven is zacht uitgedrukt. "We zijn er al vanaf december vorig jaar mee bezig en dachten dat het de verkeerde kant op zou gaan. Het is geweldig dat we door mogen gaan, maar het is van het moment van de melding tot aan gisteren best spannend geweest." Terug naar eerst Van de gemeente moest de zaak de deuren sluiten omdat de winkel te veel horecatrekjes had, wat volgens het bestemmingsplan niet mocht. Op de locatie mag namelijk alleen 'retail' zitten, de gemaakte focaccia's mochten daarom niet genuttigd worden in de zaak en dat werd wel gedaan. Eman en mede-eigenaar Simone Remmers kregen halverwege augustus twee weken de tijd om met een nieuw plan van aanpak te komen, om ze de winkel open te houden.

"Meerdere buurtbewoners zijn langs geweest en zeiden dat ze wel konden huilen van hoe blij ze voor ons zijn" Michael Eman, eigenaar Fratellini

Dat plan van aanpak is gisteren door stadsdeel Centrum goedgekeurd en daarmee is de soap rond een eventuele sluiting toch goed geëindigd. In het plan van aanpak staat onder meer dat de Fratellini voortaan geen alcohol voor directe consumptie meer zal verkopen, dat het is gedaan met de tafels en stoelen en dat de foccacia's moeten worden ingepakt. Eman ziet het nieuwe plan niet per se als een tegenvaller. "We gaan terug naar de verkoop van de broodjes zoals het ooit origineel is bedacht, als take away."

Steun uit buurt Volgens Eman is niet alleen hij vandaag blij dat Fratellini de deuren open kan houden, ook buurtbewoners en ondernemers vieren feest. "Op onze Instagram krijgen we ongelooflijk veel leuke en mooie berichtjes en er zijn vandaag al meerdere buurtbewoners langs geweest die zeiden dat ze wel konden huilen van hoe blij ze zijn voor ons." Het tweetal is de afgelopen maanden geraakt door de steun uit de buurt tijdens het conflict met het stadsdeel. "Hebben echt onze best gedaan om een goede band met de buurt te krijgen, dat de buurt dan zo meeleeft is echt geweldig om mee te maken." Ook het stadsdeel liet vandaag weten dat de winkel goed in de buurt ligt. "Mooi om te horen van de gemeente", aldus Eman. Bestemmingsplan veranderen Ook over het uiteindelijke contact met het stadsdeel is Eman te spreken. "Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft goed geluisterd en eerlijk gekeken naar ons nieuwe plan van aanpak en onze buurtfunctie." De eigenaren blijven voorlopig nog wel in gesprek met het stadsdeel. Ze willen namelijk proberen om toch het bestemmingsplan iets te veranderen naar waar meer horeca mogelijk is, een zogenoemde mengformule. "We gaan verder in gesprek om onze verhalen over en weer te doen, daar staan we allebei positief over in."