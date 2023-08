Wie wil een windwokkel op z'n terrein? Gemeente Texel doet oproep

De gemeente zoekt daarom eigenaren van bedrijfslocaties op het eiland die voor deze pilot hun grond beschikbaar willen stellen. Ook wordt er gezocht naar producenten van windwokkels die een exemplaar beschikbaar willen stellen om te testen.

Een windwokkel kan afhankelijk van het model in theorie een aantal duizenden kWH per jaar opleveren. Ze zijn veel kleiner dan een windmolen en makkelijker in te passen in het ruimtelijk beeld, aldus de gemeente. "In combinatie met zonnepanelen zorgt het voor een constantere opwek van stroom."

Proef

De proef start begint volgend jaar en duurt twee tot drie jaar. Het doel van deze pilot is de opwekprestaties onder Texelse omstandigheden in beeld te krijgen, zoals zon, zout en harde wind. Ook wordt er gekeken naar slijtage, geluidsoverlast en trillingen.

Er wordt gekeken naar bedrijven binnen of buiten de bebouwde kom die mee willen doen. De opgewekte stroom die tijdens deze proef vrijkomt, is voor de eigenaar van het bedrijf en wordt achter de meter terug geleverd.