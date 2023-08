Met 'hazen' Jack en Ineke razen tijdens de Amsterdam Marathon: ''Begin niet te snel''

Voor de één een doel op de bucketlist, voor de ander inmiddels een vast evenement in het jaar. Over minder dan twee maanden, op 15 oktober, staat de TCS Amsterdam Marathon, georganiseerd door Le Champion, voor de deur. En daar hoort een goede voorbereiding bij. Ervaren hardlopers en pacers Jack en Ineke stomen de deelnemers klaar met een serie trainingslopen én ze behoeden je voor de valkuilen.

Het is zondagochtend vroeg als gecertificeerde hardlooptrainers en pacers Jack Koninx en Ineke Kosse bij cricketvereniging VRA in het Amsterdamse Bos aankomen. Voordat honderdvijftig lopers zich hier straks voor een training verzamelen, treffen de twee trainers de voorbereidingen. Jack steekt bordjes met tempoaanduidingen in het gras, Ineke zet de koffie klaar en de inschrijfformulieren worden op tafel gelegd. ''De meesten schrijven zich van tevoren in, maar soms besluiten mensen op de dag zelf nog mee te trainen, afhankelijk van wat het weer doet. En dat kan gewoon,'' vertelt Jack.

Duurloop

Vandaag staat een training van 25 kilometer - een zogenoemde duurloop - op het programma. Deelnemers worden in tempogroepen ingedeeld: de tijden variëren van 4:45 tot 06:30 minuten per kilometer. Onder begeleiding van pacemakers - ook wel hazen genoemd - zullen de groepen kort na elkaar vertrekken. Om de zes kilometer is er een korte pauze bij de drinkpost. De truc is volgens Jack en Ineke om álle rondes hetzelfde tempo aan te houden. ''Want mensen beginnen vaak te snel'', vertellen ze uit ervaring.