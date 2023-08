Zus Jimmy Schepers wil verdachten in de ogen kijken: "Wil weten wie er tot zoiets in staat is"

"Het is nog steeds zo onwerkelijk", blikt Kelly Schepers terug op de gewelddadige dood van haar jongere broertje. De 21-jarige Jimmy Schepers werd eind mei doodgestoken tijdens een housefestival in het Westelijk Havengebied. In de rechtbank wordt de familie Schepers vandaag voor de eerste keer geconfronteerd met de drie mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor die fatale steekpartij.

AT5

"Ik wil de verdachten in de ogen kijken", vertelt Kelly Schepers voorafgaand aan de zitting. "Het is heel dubbel, maar je wilt weten wie er tot zoiets in staat is." Vechtpartij De 21-jarige Jimmy Schepers, afkomstig uit Diemen, was eind mei met zijn vriendengroep op een festival in het Westelijk Havengebied toen rond 21.00 uur een hevige vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers kreeg ruzie met een andere groep mannen, waarbij Jimmy probeerde de oplopende ruzie te kalmeren. Maar de confrontatie tussen de groep waarvan Schepers deel uitmaakte en de andere groep eindigde in een drama. Waar de jonge Jimmy de ruzie juist wilde sussen, werd hij aangevallen en neergestoken. Hij probeerde nog te ontkomen aan het geweld, maar overleed later aan zijn verwondingen in het AMC.

"Iedereen gaat er anders mee om. De dagen gaan met ups en downs voorbij" Kelly Schepers

Enkele maanden na zijn dood blikt zus Kelly terug op de afgelopen maanden. "Iedereen gaat er anders mee om en de dagen gaan met ups en downs voorbij. Gelukkig ben ik zelf weer aan het werk. Dat geeft enige afleiding. Maar het blijft een onwerkelijke situatie, alles is dubbel en je staat machteloos." Ook vertelt ze over de bizarre situatie die na de vechtpartij op het festivalterrein stond. Het was duidelijk dat twee mensen uit de groep van Jimmy gewond waren geraakt, maar de 21-jarige Diemenaar was zelf nog niet terecht. Jimmy werd door de chaos namelijk gescheiden van zijn vrienden en ook was hij zijn identiteitsbewijs kwijt. "Ik dacht die is misschien weer door gaan feesten", vertelde zijn moeder eerder in een uitzending van Opsporing Verzocht.

Bloemenzee bij restaurant van familie Schepers

"We probeerden hem te bereiken en zijn telefoon ging over, maar toen we hoorden dat er een derde slachtoffer was voelde het gelijk niet goed", vertelt zijn zus Kelly. Uiteindelijk hadden zij en haar jongere zusje het gevoel dat ze langs ziekenhuizen moesten om hun broer te vinden. Daar kregen ze te horen dat hij niet meer in leven was. Voor de steekpartij zijn tot nu toe drie 20-jarige Amsterdammers aangehouden, ze worden verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld, diefstal met geweld en afpersing. Twee van de drie verdachten zouden een zonnebril hebben gestolen en de eigenaar daarvan hebben bedreigd. Steun voor familie Jimmy Schepers komt uit een Amsterdamse horecafamilie. Bij het familierestaurant in Oost kwamen twee dagen na de steekpartij tientallen mensen bij elkaar om de 21-jarige Diemenaar te herdenken. Het restaurant was kort na het incident gesloten en voor de deur ontstond een bloemenzee. Omdat de deuren van het restaurant gesloten waren, begonnen vrienden van de familie een inzamelingsactie om hen financieel een handje te helpen. Er werd ruim 50.000 euro opgehaald om de familie te steunen.