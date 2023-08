Waar is uit kattenhotel verdwenen Chiel, het levende eerbetoon aan Emmy's overleden collega?

Ze dachten hun Chiel veilig bij kattenhotel Bollie in Benningbroek te hebben achtergelaten, maar nu is juist de kater van Emmy de Vries uit Nibbixwoud één van de vijf verdwenen katten. Hij is het levende eerbetoon aan een overleden collega en gekocht van zijn erfenis. "We hopen met heel ons hart dat Chiel terugkomt."

Genietend van hun vakantie in Zuid-Frankrijk werd Emmy uit Nibbixwoud opgeschrikt door de vermissing van hun huisdier. Eigenaresse Saskia Brasser van het kattenhotel in Benningbroek ontdekte afgelopen zaterdag dat het gaas van de kattenren was opengeknipt. In totaal verdwenen zeven katten, twee zijn er inmiddels weer teruggevonden. "Ik heb overal in de omgeving gezocht", zei Saskia eerder tegen NH . Of er sprake is van diefstal of een kwajongensstreek, is niet bekend.

Eén van de katten die is meegenomen of ontsnapt, is Chiel uit Nibbixwoud. Hij is een langharige Ragdoll. "Wij zijn er echt ziek van dat Chiel weg is. Het is echt een hele lieve kater", vertelt baasje Emmy de Vries vanaf haar vakantieadres, zo'n 1.200 kilometer van huis. Ze voelt zich machteloos. "Het voelt vreemd om niks te kunnen doen en het lot over te laten aan anderen."

"Het was echt een kattenvriend. Van zijn erfenis hebben we Chiel gekocht"

Want Chiel is niet zomaar een kater. Hij is een levend eerbetoon aan een geliefde collega, die dezelfde naam droeg. In 2018 overleed hij aan kanker. "Hij had weinig contact met zijn familie en heeft de erfenis verdeeld onder alle collega's. Het was echt een kattenvriend. Van zijn erfenis hebben we Chiel gekocht", zegt ze. Er valt even een stilte. "Ze lijken qua karakter sprekend op elkaar."

Berichten massaal gedeeld

Het is wachten op een gouden tip of het verlossende telefoontje. "Hij is gechipt en de gegevens staan goed geregistreerd", zegt ze. Hulp komt van alle kanten. Kater Chiel staat met zijn karakteristieke kop de afgelopen dagen op sociale media en die berichten worden massaal gedeeld. Ook worden er flyers verspreid in de buurt door buren, vrienden en familie. "Gelukkig hebben wij buren in Nibbixwoud die nu gaan flyeren en af en toe fietsen ze langs bij het hotel om onze kat Chiel te roepen."

Ook vorig jaar verbleef Chiel in het kattenhotel. "Hij had het daar heel erg naar zijn zin." Ze voelt dan ook erg mee met eigenaresse Saskia, die al dagen amper slaapt. "We hopen met heel ons hart dat Chiel en de andere katten weer veilig thuiskomen. Dat we gebeld worden met de boodschap: 'Hij is weer fit thuis en hij wacht met smacht op jullie thuiskomst'."