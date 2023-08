Noord-Hollands trots Gregorius mee met Oranje EK honkbal

De Amsterdamse honkballer Didi Gregorius is gekozen om mee te gaan naar het EK honkballen. Dat vindt volgende maand in Tsjechië plaats. Hij komt uit voor het zogenoemde Koninkrijksteam.

De 33-jarige honkballer wordt gezien als een belangrijke speler voor het Nederlandse team. In 2011 werd hij met Oranje wereldkampioen.

In 2012 maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau bij de Cincinnati Reds. In 2018 vertolkte hij een hoofdrol in de Amerikaanse Major League. De in Amsterdam geboren Gregorius sloeg toen een geweldige homerun voor de New York Yankees in het duel met Tampa Bay Rays.

Ook kwam hij uit voor de Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks. Hij maakte in al die jaren ruim 130 homeruns tijdens grote internationale wedstrijden.

Blessures

Maar blessures zijn hem niet altijd gespaard gebleven. In 2017 haakte hij bij wedstrijden voor Oranje af, wegens schouderklachten. Ook kampte hij met een elleboogblessure. Daardoor miste hij in 2018 het begin van het volgende seizoen bij de New York Yankees.

Het EK honkbal vindt van 24 september tot en met 1 oktober in verschillende Tsjechische steden plaats, waaronder in Praag en Brno. Gregorius is daar dus zeker weten onderdeel van. De volledige selectie van het Nederlands honkbalteam wordt later bekendgemaakt.

In november werd Nederland bij de loting als groepshoofd in Groep C geplaatst. Daar treft Oranje Oekraïne, Kroatië en Frankrijk.