Oud-AZ'er Des Kunst leeft mee met aanwinst FC Volendam: "Alsof ik zelf deze transfer maakte"

De overgang van Le Roux naar FC Volendam is nog niet helemaal rond, maar de huidige nummer zestien van de eredivisie publiceerde gister al wel over de overeenstemming. "Ik belde hem na dit nieuws gelijk en ik was zo blij voor hem. Het voelde alsof ik zelf deze transfer maakte, zo erg leefde ik mee." Kunst zelf maakte afgelopen winter de overstap naar vv Katwijk. Met de tweededivisionist veroverde hij afgelopen seizoen het algeheel landskampioenschap in het amateurvoetbal.

"In het voetbal heb je weinig vrienden", vertelt Des Kunst over de vluchtigheid in het profvoetbal. "Toch hou je met sommige spelers wel contact en ik kan wel zeggen dat ik Luke Le Roux als vriend zie."

"Hij vroeg me ook om advies", aldus Kunst. "Ik adviseerde hem om deze stap te maken, maar hij was zelf ook al heel enthousiast." Volgens de inwoner uit IJmuiden past Le Roux ook uitstekend in de eredivisie. “Qua techniek en passing is hij heel Nederlands. In onze tijd bij Varberg liet hij me vaak weten dat hij gecharmeerd was van het Nederlandse voetbal. Daarom ben ik ook blij dat hij nu die kans krijgt.”

Box-to-boxspeler

Op dit moment staat Varberg stijf onderaan in de Zweedse competitie. Het is dan ook best wel een grote stap, aangezien de Zweedse competitie lager staat aangeschreven dan de eredivisie. "Ik ben ervan overtuigd dat hij dat aankan, zeker omdat hij goed tot z'n recht komt in de manier van voetballen", laat de voormalig speler van AZ weten. "In z'n begin tijd bij Varberg was hij een verdedigende middenvelder nu meer een box-to-boxspeler."

"Hij komt later deze week naar Nederland en dan gaan we zeker afspreken", loopt een enthousiaste Kunst alvast op de zaken vooruit. "En ik ga hem zeker aanmoedigen straks in het stadion van FC Volendam."