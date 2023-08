Kapot van verdriet: poezen uit Saskia's kattenhotel ontsnapt door losgerukt gaas

Gebroken is ze, nu vijf van haar oppaspoezen zijn verdwenen. Saskia Brasser van kattenhotel Bollie in Benningbroek ontdekte afgelopen zaterdag dat het gaas van de kattenren is opengeknipt. In totaal zijn zeven katten meegenomen of ontsnapt, twee zijn er inmiddels weer teruggevonden.

Ze schiet vol. Niet voor het eerst tijdens het gesprek. Geslapen heeft ze nauwelijks de afgelopen dagen. Radeloos als ze is nu nog vijf van haar oppaspoezen spoorloos verdwenen zijn. "Ik kan amper meer nadenken", zegt ze met betraande ogen. "Wat moet ik doen?"

De verdwijning volgt op een voorval van ongeveer twee weken geleden. Toen een nooddeur, waardoor de dieren in geval van nood kunnen ontsnappen, was doorgeknipt. "Ik zette de auto op het pad en zag allemaal katten om mij heen. Dat waren er wel 25, want de zomervakantie is de drukste periode van het jaar. Samen met de buren hebben we die allemaal gelukkig weer teruggevonden. Sommigen zaten in de tuin, anderen in een schuurtje bij de buren", vertelt Saskia. "Ik heb geen idee wie dat heeft gedaan."

Wéér raak

Afgelopen weekend was het wéér raak. Saskia laat het kapotte hek van de kattenren zien. Stukgeknipt, opnieuw. De tiewraps zijn ook nu doorgeknipt en het hek geforceerd. Op zaterdagochtend ontdekte Saskia dat er in totaal zeven katten waren ontsnapt. Eén daarvan liep nog op het pad en een andere kat werd toevallig later in de buurt teruggevonden door de eigenaresse. Van de overige vijf vakantiegasten ontbreekt ieder spoor. "Ik heb overal in de omgeving gezocht", zegt Saskia. "Buren hebben ook geholpen. Ik ben alle weilanden hier in de buurt afgegaan. Maar geen kat te zien."