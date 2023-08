Brandweer wil brand in ziekenhuis doven, maar stuit tegen dichte slagboom

Heel veel problemen heeft dat volgens de brandweer niet opgeleverd, al was het wel ongemakkelijk. "Het was slechts één auto, de andere brandweerwagens werden vooraf al over een andere weg gestuurd en waren er daarom wel snel", stelt een woordvoerder. "We hebben verschillende routes om het ziekenhuis te bereiken en gebruiken per geval de beste route."

Ziekenhuis doet onderzoek

De mogelijke vergissing kan te maken hebben met 'nieuwigheid'. Het gloednieuwe Tergooiziekenhuis in Hilversum werd pas afgelopen voorjaar geopend. De brandmelding van vannacht was pas de eerste sinds de nieuwbouw.

Voor het ziekenhuis is dat geen excuus, want in het heetst van de strijd moet duidelijk zijn hoe het ziekenhuis door hulpdiensten zo snel mogelijk te bereiken is. "We willen daarom graag weten waarom het misging. Het is duidelijk dat dit nooit mag gebeuren. Nu was het een betrekkelijk klein brandje, maar als het er echt om gaat moeten de hulpdiensten ons natuurlijk zo snel mogelijk kunnen bereiken, zonder obstakels. Dat heeft onze volste aandacht."

Het ziekenhuis laat weten de kwestie onder de loep te nemen en het incident later ook met de brandweer te evalueren.