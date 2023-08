FC Volendam versterkt zich met Zuid-Afrikaanse international

Het geplaagde FC Volendam lijkt binnenkort te kunnen beschikken over Luke Le Roux. De middenvelder komt over van het Zweedse Varberg. Op dit moment is de transfer is niet helemaal afgerond, want het papierwerk is nog niet compleet en er moet nog een werkvergunning komen voor de 23-jarige international van Zuid-Afrika.

Nieuwste aanwinst voor FC Volendam Luke Le Roux - PRO SHOTS

"Luke is het type speler dat wij al langere tijd zoeken om ons middenveld te complementeren", vertelt technisch directeur Jasper van Leeuwen op de site van FC Volendam. Beide partijen zijn een driejarig contract overeengekomen met een optie voor nog een seizoen. "Luke staat fysiek zijn mannetje, heeft veel dynamiek, is vaardig aan de bal en heeft een goed spelinzicht. De beste samenvatting is een allround en box-to-boxmiddenvelder." In 2020 maakte Le Roux de stap van het Zuid-Afrikaanse SuperSport United naar Varberg. Op het hoogste niveau in Zweden ontwikkelde de middenvelder zich tot aanvoerder en international van Zuid-Afrika. In totaal speelde Le Roux 99 officiële duels voor de Zweedse club, waarin hij drie keer scoorde. Tekst loopt door onder de foto.

Luke Le Roux - PRO SHOTS

"Dat hij nu naar Volendam komt is echt een kwaliteitsinjectie voor ons team", aldus Van Leeuwen. En dat is goed nieuws voor FC Volendam, want na twee speelrondes in de eredivisie staan de Palingboeren op nul punten. Daarbij maakte Daryl van Mieghem gister de overstap naar ADO Den Haag. De ervaren aanvaller uit Amstelveen was vorig seizoen nog topscorer met acht treffers. Wel kreeg FC Volendam gister te horen dat ze de arbitragezaak van Carel Eiting hebben gewonnen. De volgende wedstrijd is op zondag 3 september. Dan neemt FC Volendam het thuis op tegen FC Twente.