Krabbendam verliest laatste ontmoetingsplek, kerk doet deuren dicht

Het licht gaat binnenkort definitief uit in het gereformeerde kerkje van Krabbendam. Het bestuur heeft de afgelopen jaren keihard gezocht naar opvolging, maar dat werd niet gevonden. Komend weekend kan iedereen afscheid nemen van het bijzondere kerkje dat bijna 180 jaar geleden werd gebouwd in een schuurtje. Voor veel trouwe kerkgangers wordt het een emotionele tijd.

Pim Ligthart en Wiebe Grin in hun kerkje in Krabbendam - NH Media / Kelly Blok

In 1845 werd een schuurtje in het piepkleine dorpje Krabbendam omgebouwd tot kerk. Wie tegenwoordig niet van het bestaan afweet zal er zo voorbij lopen, maar veel Krabbedammers hebben er waardevolle momenten beleefd. "Ik ben er gedoopt, getrouwd, mijn kinderen zijn hier gedoopt en mijn ouders liggen hier op het kerkhof", vertelt voorzitter Pim Ligthart. "En dat is wel voor de meeste mensen hier zo gegaan", vult secretaris Wiebe Grin aan. En toch komt over een paar weken een einde aan de kerkdiensten. "Het is hoog tijd dat er voor ons opvolgers komen, en die kwamen niet", vertelt Ligthart, die zich al 50 jaar inzet voor de kerk in haar geboortedorp. "Dat begon met zondagsschoollesjes geven toen ik 16 of 17 was." "Dan wordt het tijd om ook wat anders te gaan doen. De kerk wordt anders heel erg van jezelf. Dan is het net of de kerk van Pim en Wiebe is", aldus Wiebe.

"We hebben gewoon geen mensen meer die de kar gaan trekken" Pim Ligthart, voorzitter Kerkenraad

En daarom een duidelijke, maar pijnlijke conclusie: de kerk gaat dicht. "We zeiden steeds: we gaan door zolang er geld is en mensen zijn. De mensen zijn in ieder geval nu bijna op en het geld ook", lacht Pim. "We hebben gewoon geen mensen meer die de kar gaan trekken." Jongere generatie Hoewel de meeste kerkgangers inmiddels al jaren Krabbendam hebben verlaten, wordt de zondagsdienst nog trouw gevolgd. Elke zondagochtend komen er gemiddeld zo'n 12 à 15 mensen, die geboren zijn in Krabbendam, al decennia langs voor de dienst. "De gemiddelde leeftijd hier op zondag is pak 'm beet 78", vertelt Wiebe. En al die kinderen en kleinkinderen van de kerkgangers hebben deze traditie vaak al in hun tienerjaren afgezworen. "De jongeren zijn vaak toch iets afstandelijker van de kerk. Ik heb zelf ook drie kinderen en die komen ook niet meer in de kerk. Daar heb ik me ook in berust en heb ze die vrijheid ook zelf gegeven", vertelt Pim. Tekst gaat door onder de foto

De kerk in Krabbendam - NH Media / Kelly Blok

En dat maakt dat er dus geen opvolging is en het besluit ruim twee jaar geleden dan ook al is genomen dat het dan ophoudt. "En dat was een goed besluit. Het is een mooi moment om te stoppen", concludeert de secretaris. Maar dat neemt niet weg dat het voor de trouwe kerkgangers een enorm groot gemis gaat worden. In september wordt de laatste dienst gehouden. "Het idee dat je hier pak hem beet 75 jaar iedere zondag bent geweest en dan zit straks op zondag de deur gewoon op slot", vertelt Wiebe. "Die laatste dienst zal vast heel beladen zijn." Gemeenschapszin "Het is een beetje de gemeenschapszin die dan weggaat", vindt Wiebe. "Ja, het is niet alleen maar de kerkdienst, het is ook zondag 's morgens na de dienst lekker koffie doen met een koekje en bijpraten. Dat gaan ze allemaal missen", vult Pim aan. Een groot gemis dus voor Pim, Wiebe en de andere kerkgangers, maar toch kijken ze ook terug op een prachtige tijd in het schuurkerkje. "Het was altijd heel gemoedelijk, bijna een familie. Eigenlijk kon alles. Welke predikant je ook op de kansel had. Of het nou meer van deze tijd was of meer strikt volgens de bijbel, daar konden we allemaal mee uit de voeten. Dat vond ik altijd het fijne van Krabbedam. Het was een vrij open en eigen cultuur", vertelt Pim trots. Tekst gaat door onder de foto

De kaars gaat nog een paar keer aan - NH Media / Kelly Blok

Komende zaterdag is iedereen vanaf twee uur welkom om voor een laatste keer langs te komen in de kerk, herinneringen op te halen en nog één laatste keer te luisteren naar het bijzondere orgel dat dateert uit 1770. "Zodat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en we ze de kans bieden dat ze nog een keer in het kerkje kunnen kijken. Ik hoop niet alleen op een droevige middag, maar ook een warme en gezellige middag", vertelt Pim. De vaste kerkgangers hebben nog een paar zondagen de zondagsdienst in hun oude en vertrouwde kerk. In september valt het doek dan toch definitief. Toch zal de boel niet onderkomen in het stof, want dankzij stichting 'Krabbendammer erfgoed' worden er nog evenementen georganiseerd. "Het blijft behouden voor de gemeenschap hier. Mochten ze komen te overlijden en de uitvaart hier willen in het kerkje, dan kan dat allemaal."