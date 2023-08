Trouwe klant Gea hoopt niet dat buurtsuper Ilpendam verdwijnt: "Zou enorm gemis zijn"

De buurtsuper Anne & Co in Ilpendam heeft het moeilijk. De hoge inkoopprijzen en de vaste lasten leidden tot rode cijfers. De winkel werd bijna een jaar geleden nieuw leven ingeblazen door bewoners die graag boodschappen blijven doen in hun eigen dorp. Afgelopen week kwam het bestuur met een noodkreet, met positieve gevolgen.

"We hopen dat mensen iets meer boodschappen komen doen", zegt winkelmedewerker Jessica van der Vliet terwijl ze het snoeprek fatsoeneert. "Niet alleen dat vergeten pak melk, maar kom ook eens wat andere dingetjes halen." Trouwe klant Gea Hoffs komt altijd even in de winkel als ze bij haar dochter op bezoek gaat. Vandaag heeft ze krakelingen en eierkoeken meegenomen. "Goed voor de lijn", zegt ze met een lach. "Ik ben ook donateur van Anne & Co geworden. Het zou een enorm gemis zijn voor Ilpendam als dit verdwijnt. Het is de enige winkel hier waar je nog even wat kan kopen." NH besteedde vorig jaar ook aandacht aan de winkel. Tekst loopt door onder de reportage.

In de winkel is het lastig om de roosters te vullen, dus zijn ze op zoek naar extra vrijwilligers. Naar aanleiding van de noodkreet heeft zich al iemand gemeld. "Zonder vrijwilligers redden we het niet", aldus medewerker Elly van Zaanen. "Het is hier echt wel aanpoten, vooral op dagen dat er besteld moet worden en de dag dat de levering komt. Na de oproep komen de mensen weer, ze doen de deur open en zeggen: 'We willen helpen!''"

Het bestuur kijkt op dit moment op welke momenten het rustig is in de winkel. Het zou kunnen dat het besluit genomen wordt de openingstijden in te perken om sluiting te voorkomen. Vooral voor ouderen in het dorp zou dat vervelend zijn, anders moet je met de auto of de bus naar Purmerend of Amsterdam-Noord. Elly klinkt dan ook resoluut als ze zegt dat de winkel gewoon moet blijven: "Ilpendam verdient deze winkel, absoluut." Aanmelden als vrijwilliger? Dat kan via de website van de winkel.