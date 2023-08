Ook CNV staakt onderhandelingen met KLM over cao grondpersoneel: 'Praten helpt niet meer'

Share to Nextdoor

Nadat FNV Luchtvaart vorige week bekendmaakte de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het KLM grondpersoneel te staken, meldt ook CNV Vakmensen dat ze een punt achter de onderhandelingen zetten. Beide vakbonden vinden het niet langer zinvol om gesprekken met KLM te voeren en gaan hun leden raadplegen over acties.

NH Nieuws/Doron Sajet

Hoewel de cao voor het grondpersoneel al per 1 maart is verlopen, is er nog geen zicht op een nieuwe overeenkomst. KLM en CNV Vakmensen komen tot dusver niet uit, ondanks dat ze al vijftien keer met elkaar om de tafel hebben gezeten. Hetzelfde geldt voor FNV Luchtvaart en KLM. Blauw hart "Dit besluit hebben we met heel veel pijn en moeite genomen, omdat je met veel medewerkers te maken hebt met een blauw hart", vertelt onderhandelaar Souleiman Ammalah van CNV Vakmensen aan NH. "Het grondpersoneel voelt ongewaardeerd en geschoffeerd." Om het personeel tegemoet te komen, heeft KLM wel al andere toezeggingen gedaan rondom vervroegde uittreding, geboorte- en ouderschapsverlof en het vastleggen van een stagevergoeding in de cao. Ook heeft de maatschappij de ambitie om een eind te maken aan arbeidsovereenkomsten voor vijf jaar. "We komen er niet uit met het loon."

"We hebben niet het gevoel dat praten nog helpt" Souleiman Ammalah, onderhandelaar van CNV Vakmensen

De vliegtuigmaatschappij biedt in totaal 7,5 procent loonsverhoging voor een tweejarige cao. "We hebben niet het gevoel dat praten nog helpt", zegt Amallah. "KLM beweegt niet. Al twee maanden lang ligt hetzelfde percentage op tafel. Een percentage dat niet conform is met de markt." Ultimatum Al eerder zinspeelde de vakbonden op acties als KLM niet met een beter loonbod zou komen. Begin volgende week organiseert CNV vergaderingen. Als daaruit blijkt dat meer dan driekwart van de leden bereid is om actie te voeren, zal CNV een ultimatum sturen aan KLM en acties voorbereiden. "We hopen natuurlijk dat het niet tot acties hoeft te komen, maar het balletje ligt echt bij KLM. Zij moeten met een oplossing komen."