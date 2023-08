Loods Assendelft ligt vol miljoenen illegale erectiepillen, verdachte voor de rechter

De politie heeft een illegale groothandel in erectiepillen opgedoekt. Een loods in Assendelft lag vol met miljoenen van zulke potentieverhogende middelen. Een 32-jarige man uit Wormerveer wordt door het OM als leverancier gezien en moest daarvoor deze week voor de rechter verschijnen.

De vangst werd aan het rollen gebracht door een zogenoemde pseudokoop. In zo'n geval kan - wanneer er verdenking is van een misdrijf - de officier van justitie een opsporingsambtenaar de taak geven om diensten of goederen af te nemen van een verdachte.

Zaak hardmaken

"De politie doet dat vaker om bewijstechnisch te werk te gaan", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen NH. "Dat doen ze ook geregeld bij vuurwapens en drugs." Om de zaak hard te maken, gingen politieagenten op pad om deze libidopillen te verkrijgen. "Zo kwamen ze terecht bij de verkopende koerier in Delft."

In mei dit jaar gingen de agenten naar binnen in een flat in die stad. Eenmaal in het huis aangekomen, zagen ze meerdere dozen met 'potentiepillen' staan. De verkoper van de pillen vertelde vervolgens over een loods in Assendelft. Daar zou nog meer liggen. En dat bleek te kloppen. Er werden 2,2 miljoen illegale erectiepillen gevonden.

Tekst gaat verder onder de foto.