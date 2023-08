Eerste twintig bomen Bergen aan Zee volgende week geveld

Het hout dat de omstreden bomenkap in het duingebied op zal gaan leveren moet een duurzame herbestemming krijgen. Om helder in beeld te krijgen wat er zoal mogelijk is worden er komende week twintig bomen gekapt, in voorbereiding op de veel grootschaliger kap die in oktober moet gaan plaatsvinden. Tegen die kap wordt nog wel geprocedeerd.

Een veelgehoord punt van kritiek is dat de gekapte bomen zullen worden verstookt (biomassa) en dat er zo veel CO2, die nu juist opgeslagen zit in het hout, de atmosfeer in wordt geslingerd. Maar de beheerder van het gebied, PWN, zegt werk te maken van een duurzame oplossing. Als het hout niet wordt verstookt of versnipperd, maar wordt gebruikt als bouwmateriaal, blijft de CO2 erin opgeslagen. "De bomen die in Bergen aan Zee verdwijnen, worden elders in de provincie middels herplant gecompenseerd", herhaalt het PWN nog maar eens.

Architectenbureau

Het idee om op zoek te gaan naar een 'waardevolle nieuwe bestemming' van het hout komt van architectenbureau Natrified Architecture uit Bergen. "Hout is een uitermate duurzaam bouwmateriaal waarmee de hoge emissies van beton, staal en steen kunnen worden voorkomen", brengt Boris Zeisser van Natrified Architecture in herinnering.

"Als we deze bomen oogsten en voor lange tijd kunnen gebruiken in onze gebouwen, blijft het CO2 vastgelegd." Er is volgens Zeisser al belangstelling van lokale partijen om het Bergense hout te verwerken. "Wij krijgen al signalen uit onze kring van opdrachtgevers dat er interesse is om het hout uit onze geliefde duinen onderdak te geven in nieuwe woningen."

Proefkap

Om te kijken of dit ook echt mogelijk is en op wat voor manier, wordt er een proefkap gedaan. Dan is er tijd om het hout te onderzoeken; in oktober kan de herbestemming van het hout dan soepel worden georganiseerd. Voor het onderzoek worden volgende week dus twintig bomen gekapt. Dat is niet naar de zin van de Duinstichting, die juist hoopt dat de hele kap niet doorgaat. En ook de Fietsersbond rust niet zolang er geen harde garanties zijn dat de fietspaden in het gebied begaanbaar blijven.

Namens het PWN reageert Niels Hogeweg op de protesten die er tegen de voorgenomen kap zijn: "Het is heel begrijpelijk dat het kappen van bomen soms weerstand en emotie oproept. We hebben daar alle begrip voor en gaan met iedereen die hier behoefte aan heeft persoonlijk in gesprek." Maar de kap is en blijft noodzakelijk, vindt Hogeweg. Want door de oorspronkelijke natuur weer ruim baan te geven in het gebied zet de beheerder stappen "richting een gezonde toekomst van de duinen bij het Lange Vlak." Eerder al betoogde natuurgids Hans Stapel van IVN Natuureducatie dat kap juist een goed idee is.