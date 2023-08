Actie voor opvang kansloze havenkatten IJmuiden

"Alleen al aan operaties waren we vorige maand een paar duizend euro kwijt" vertelt Lenneke Baars van het opvangcentrum aan de De Lethstraat in Velsen-Noord. Met de verkoop van gedoneerde spullen hoopt de stichting de financiën weer een beetje op peil te brengen want de nood is hoog.

Rugzakje

Alle zwerfkatten uit het havengebied hebben een probleem. "Of ze zijn niet zindelijk, of ze zijn verwilderd. Vaak hebben ze ook medische problemen" vertelt Lenneke Baars. Het gebeurt maar heel zelden dat voor een kat een nieuw tehuis gevonden wordt. De meeste katten die bij de Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden terecht komen overlijden daar ook.