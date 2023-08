Zwemverbod Kloppersingel Haarlem na vondst zieke watervogels

In de Kloppersingel in Haarlem zijn zieke watervogels gevonden. Omdat uit onderzoek blijkt dat het om botulisme gaat, geldt er voorlopig een zwemverbod. Tussen de Kennemerbrug en het Spaarne zijn waarschuwingsborden neergezet.

Botulisme wordt door een bacterie veroorzaakt en komt vaak voor na een langere warme periode. De bacterie doet het goed in stilstaand, ondiep water dat warmer is dan twintig graden.

Vogels en vissen raken verlamd door de bacterie, wat vaak tot sterfte leidt. Zieke dieren bewegen nauwelijks en leggen hele korte afstanden af. In principe worden mensen niet ziek van de bacterie, maar besmetting is wel mogelijk door contact met zieke dieren. Daarom geldt het advies de dieren niet aan te raken.

Niet voeren

Voor vogels is de ziekte erg besmettelijk. Botulisme kan zich razendsnel verspreiden als vogels dicht bij elkaar komen. Daarom is het verstandig om eenden en andere watervogels niet te voeren als het boven de twintig graden is. Gooi ook geen eten in het water, dat neemt zuurstof op. En botulisme plant zich sneller voort in zuurstofarm water, aldus de gemeente Haarlem.