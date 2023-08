Discussie in Heemskerk over herbruikbare bekers tijdens Volksfeest

Tot aan je enkels in de plastic wegwerpbekers? Tijdens het Heemskerkse Volksfeest behoort dat, als het aan de gemeente ligt, tot het verleden. Lokale horecaondernemers stappen dit jaar over op recyclebare bekers. Voor het eerste exemplaar wordt straks een toeslag van 0,50 euro gevraagd. Deze verandering wordt niet door iedereen enthousiast ontvangen. Op Facebook regent het reacties op het aankondigingsbericht, grotendeels negatief van aard.

Vanaf 1 juli 2023 zijn bezoekers verplicht een extra vergoeding te betalen voor wegwerpbekers, die gedeeltelijk bestaan uit plastic. De gemeente heeft er daarom voor gekozen helemaal over te stappen naar recyclebare softcups. Per 1 januari 2024 wordt dit zelfs verplicht.

Tijdens de wielerronde op 3 september zullen Heemskerkers voor het eerst kennismaken met de 'recyclebare softcups'. Deze duurzame variant van de bekende wegwerpbekertjes is duurder vanwege het recycleproces en daarom zullen horecagelegenheden eenmalig een duurzaamheidstoeslag van 0,50 euro in rekening brengen.

Het systeem werkt als volgt: wanneer je je eerste drankje bestelt, ontvang je de duurzame beker en betaal je 0,50 euro extra. Bij het bestellen van een tweede drankje kun je de gebruikte beker inleveren en krijg je een nieuwe. Als je een drankje bestelt zonder een beker in te leveren moet je de toeslag opnieuw betalen.

Nadine Beentjes is één van de reageerders op het Facebook-bericht en zegt: "Normaal kom je iemand tegen, maak je een praatje en haal je even een biertje, dat maakt de feestweek zo leuk! Maar nu doe je dat niet zo snel", zegt ze. "Als je dat 20 keer doet, word je niet blij. Ik snap dat er iets tegen het plastic gedaan moet worden, maar daar moeten wij niet de dupe van zijn."

"Ik vind het die ene keer per jaar ook lekker om tussen de plasticbekers naar huis te zwalken"

Volgens Lindsey doet de nieuwe maatregel zelfs af aan het kermisgevoel. "Betalen voor een beker, oké. Maar het is lastig met een rondje geven. Ik vind het die ene keer per jaar ook lekker om tussen de plasticbekers naar huis te zwalken, vervolgens thuis te komen en nog bekers op de trap tegen te komen, dat is toch het ultieme kermisgevoel."