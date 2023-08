Meerdere automobilisten bekeurd om foto's van aan gort gereden caravan op A9

De politie ergert zich aan het feit dat sommige automobilisten liever foto's maakten van de nasleep van het ongeluk dan zich op de weg focuste. "Op de snelweg is het extra belangrijk dat de hulpdiensten veilig kunnen werken. Daarnaast willen wij niet dat er opnieuw gevaarlijke situaties ontstaan", schrijft de politie op Facebook.

Het is niet bekend hoeveel automobilisten op de bon zijn geslingerd. Wel is duidelijk dat zij 350 euro moeten betalen. Dat is het boetebedrag voor het vasthouden van een telefoon tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig.

Waardering

De politie spreekt wel haar waardering uit voor twee getuigen die hielpen bij het vangen van een hond, die uit één van de betrokken voertuigen was ontsnapt en 'in paniek over de weg rende'. Een automobilist en een vrachtwagenchauffeur slaagden erin de hond te overmeesteren, waarna het dier werd opgevangen bij het nabijgelegen tankstation. Uiteindelijk is het dier opgehaald door de dierenambulance.

Eén van de betrokken automobilisten raakte gewond bij het ongeluk en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk ging de A9 volledig op slot en werd een omleiding ingesteld. Dat zorgde de hele ochtend voor veel vertraging. Pas rond 15.00 uur ging ook de afrit Stadshart weer open.